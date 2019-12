Directorul DRDP Timisoara a fost adus la audieri, la sediul DNA

Ziare.

La intrarea in sediul DNA Timisoara, Cristian Ispravnic a declarat ca nu stie nimic si ca nu poate face declaratii, intrucat este ancheta in curs. "Nu stiu inca nimic. Nu pot sa fac declaratii, pentru ca este un dosar in curs", a spus Cristian Ispravnic.Intre timp, senatorul Ioan Chisalita a iesit de la audierile procurorilor anticoruptie Timisoara si a declarat presei: "Nu am nicio legatura. Ce am avut de declarat, am declarat. Am fost doar audiat".Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au confirmat, luni, efectuarea a cinci perchezitii, in judetele Timis si Arad , la sediile unor institutii publice si la un partid politic, intr-un dosar ce vizeaza fapte de coruptie savarsite in perioada 2016 - 2019.Potrivit unui comunicat al DNA, transmis luni, procurorii din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Timisoara efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie savarsite in perioada 2016 - 2019.Procurorii au ridicat de la sediul PSD Arad mai multe documente, iar anchetatorii au parasit sediul formatiunii social-democrate dupa mai bine de trei ore de la inceputul perchezitiei. In tot acest timp, mai multi membri PSD Arad s-au prezentat la sediu, pentru activitatile obisnuite, insa nu li s-a permis accesul in imobil.Conform unor surse din randul anchetatorilor, ancheta are legatura cu presupuse acte de coruptie la punctul de lucru al DRDP Timisoara din Vama Nadlac II, unde s-ar fi pretins diverse taxe soferilor ale caror automarfare erau cantarite, iar greutatea nu ar fi fost corespunzatoare reglementarilor sau documentelor de transport. Mita data de soferi pentru ca angajatii DRDP sa treaca cu vederea greutatea reala a camioanelor ar fi fost de pana la 100 de euro pe transport.