Directorul Oracle Romania a depus garantie un imobil evaluat la peste 800.000 de euro

"In cursul zilei de joi, Sorin Mihai Mindrutescu a respectat obligatiile privind cautiunea, in sensul ca a pus la dispozitia procurorilor inscrisuri din care rezulta constituirea unei garantii reale imobiliare asupra unui bun imobil evaluat la 835.000 de euro", se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.Totodata, mentioneaza procurorii anticoruptie, fata de Mindrutescu a fost dispusa masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile."Inculpatului Sorin Mihai Mindrutescu i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive", precizeaza sursa citata.Directorul general al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, este acuzat de DNA ca a primit 869.413 euro mita de la reprezentantii unor firme din domeniul IT in schimbul punerii la dispozitie a unor oferte de pret avantajoase privind produsele comercializate de Oracle, in vederea participarii firmelor respective la licitatii publice organizate de diverse institutii de stat sau cu capital de stat.DNA a anuntat ca s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Sorin Mindrutescu, director general al filialei din Romania a companiei Oracle, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata (8 acte materiale).De asemenea, anchetatorii au fixat o cautiune in valoare de 500.000 euro (echivalent in lei), care urma a fi depusa la o unitate bancara si consemnata pe numele sau la dispozitia DNA sau prin constituirea unei garantii reale, mobiliare ori imobiliare, in limita sumei respective.