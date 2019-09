Directorul unei cunoscute companii IT, acuzat de DNA de o spaga de 3 milioane de lei la ANAF

Ziare.

com

"In perioada ianuarie-februarie 2012,," arata DNA, intr-un comunicat de presa remis joiPotrivit sursei citate, banii respectivi (reprezentand 20% din valoarea contractului) ar fi fost remisi functionarului indirect, prin transfer bancar, in contul unei societati indicate si controlate de acesta din urma, in baza unor contracte fictive de prestari servicii.Pentru a achita comisionul respectiv, Gabriel Marin ar fi asigurat inregistrarea in documentele de evidenta contabila a unor cheltuieli nereale in suma totala 4.993.501 lei (echivalentul a 1.148.838,26 euro), modalitate prin care societatea sa s-ar fi sustras de la plata taxelor catre bugetul de stat in valoare totala de 1.997.400 lei (echivalentul a 459.535 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA dedusa nelegal."Suspectului i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala," mai anunta DNA.I.S.