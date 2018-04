DNA a cerut 8 ani de inchisoare pentru magistratul Gabriela Birsan: Am devenit un om vanat. Au intrat cu bocancii in viata mea

DNA a cerut pedepse dure

Este vorba de cazul in care sunt implicati patru fosti sau actuali judecatori de la Inalta Curte: Gabriela Birsan (fost presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal), Claudia Corbu (judecator), Iuliana Pusoiu (fost judecator, in prezent notar) si Anton Pandrea (fost sef al Sectiei Penale, in prezent pensionar).Toti cei implicati in acest dosar au fost achitati in faza de fond a dosarului, dar procurorii DNA au declarat apel.Procurorul de sedinta care a sustinut apelul DNA a reluat acuzatiile la adresa fostei sefe a Sectiei Civile a ICCJ, Gabriela Birsan, si a cerut in cazul acesteia cea mai mare pedeapsa, respectiv opt ani de inchisoare cu executare.Pentru judecatoarea Iuliana Pusoiu DNA a cerut trei ani de inchisoare cu executare, pentru fostul sef al Sectiei penale a ICCJ, Anton Pandrea, patru ani cu executare, iar pentru judecatoarea Alina Corbu, tot patru ani cu executare. In cazul celorlalti inculpati din dosar s-au cerut pedepse intre 1 an cu suspendare si 5 ani cu executare.Pe de alta parte, avocatii inculpatilor au sustinut ca pedeapsa data de instanta de fond este corecta si au cerut mentinerea ei. Ei au afirmat ca decizia de achitare este singura care se impune in acest caz."Ceea ce am spus in fata primei instante, spun si in fata dvs. Nu am savarsit nicio fapta penala. Nu ma fac vinovata de savarsirea niciunei fapte", si-a inceput pledoaria finala Gabriela Birsan.Judecatoarea a acuzat ca ancheta a fost facuta defectuos in acest caz. Ea a sustinut ca in spatele acestei anchete ar fi alte motive, mai ales ca dosarul ar fi stat in nelucrare aproape doi ani."Mandatul sotului meu se incheia la Strasbourg, iar ancheta a fost reluata. In mod bizar probe care au fost excluse sunt si azi in dosar. Nu am fost si nu sunt un judecator coruptDaca nu credeam in Dumnezeu in acesti ani as fi facut ce mi s-a propus in faza de urmarire penala, sa plec din profesie. Nu am facut asta, vreau sa plec demn din aceasta profesie", a explicat Birsan. Judecatoarea este suspendata din magistratura de aproape patru ani, de cand a fost trimisa in judecata.Judecatoarea a explicat ca a refuzat sa citeasca rechizitoriul si ca ce i s-a intamplat nu are nimic de a face cu eradicarea coruptiei. "M-am trezit peste noapte din judecator de cariera intr-un judecator corupt. Eu si sotul meu avem peste 90 de ani pusi in slujba Dreptului. Am suferit abuzuri grave, si eu si sotul meu. Din 6 octombrie 2011 am devenit un om vanat", a declarat judecatoarea Birsan.Judecatoarea a atacat DNA-ul in pledoaria sa, care ar fi monitorizat-o mai multi ani: "Au intrat cu bocancii in viata mea". Gabriela Birsan a cerut Completului de 5 judecatori sa mentina decizia de achitare data de instanta de fond.Si judecatoarea Corbu Corina a aratat Inaltei Curti ca este nevinovata si a cerut achitarea sa. "Tot rechizitoriul este un scenariu. Pentru mine este o binecuvantare ca acest proces se termina", a mai spus Corbu.Anton Pandrea a aratat ca nici anchetatorii nu ar fi crezut in acest caz, iar primul procuror de caz a propus scoaterea de sub urmarire penala. Solutia i-ar fi fost infirmata de sefii sai, iar acesta ar fi demisionat de la DNA. El a aratat ca o parte din probe ar fi fost obtinute ilegal. Ceilalti inculpati din dosar au sustinut ca sunt nevinovati si au cerut achitarea.Dosarul s-a judecat din iulie 2014 la instanta suprema. Pocurorii DNA aratau, in rechizitoriul trimis instantei, ca persoane investite cu demnitati publice s-au folosit de functii pentru a-si rezolva unele probleme personale, printre care petreceri gratuite pentru aniversarile la restaurante din Paris, Bucuresti, vacante si calatorii cu avionul gratuite, pe care le-au obtinut de la oameni de afaceri, carora le-ar fi promis in schimb tergiversarea dosarelor acestora, stramutarea sau interventii in vederea obtinerii unor solutii favorabile.