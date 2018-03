DNA a cerut contractele pe care o firma din cadrul GIP le-a semnat cu Andronic. Ciuvica: Nu o sa vada dna Kovesi ce le dam clientilor nostri

Ce se arata pe adresa DNA

Reactia lui Mugur Ciuvica

"Cum incearca DNA sa-l intimideze pe Ciuvica", "DNA actiune de intimidare la GIP" sau "Acolitul lui Kovesi cere documente de la Ciuvica" a titrat astazi Antena 3. Postul de televizune a prezentat o adresa emisa de procurorii DNA in dosarul 245/P/2015 din care reiea ca anchetatorii au cerut date de la o societate apropiata GIP."Avand in vedere cercetarile ce se efectueaza in prezenta cauza, in baza Ordonantei nr. 245/P/2015 emisa la data de 26 martie 2018, va solicitam sa ne transmiteti urmatoarele inscrisuri (in copie conforma cu originalul):-toate documentele referitoare la relatia comerciala desfasurata cu SC DA Communication&Media SRL, in perioada 2007-2008 (contracte, facturi, documente de plata, documente care sa ateste prestarea/livrarea serviciilor/bunurilor, fise client/furnizor).Predarea acestor inscrisuri se va efectua la sediul organului de urmarire penala din municipiul Bucuresti, strada Stirbei Voda, nr. 79-81, sector 1 (cam. 278 B), de urgenta (pana in data de 29 martie 2018) ".Documentul prezentat de Antena 3 este semnat de procurorul Adrian George Matei si procurorul-sef Marius Bulancea.Mugur Ciuvica a intrat prin telefon la Antena 3 si a explicat ca este firma unui coleg de-al sau de la GIP. "Nu imi este clar tot ce se intampla. Azi au venit la sediul acestei firme, care este firma unui coleg de-al meu, doi cetateni cu hartia in mana si ne-au dat termen doua zile spunand ca este foarte urgent. Deci DNA-ul, intr-un dosar deschis de ei in 2015, acum trei ani de zile, vin si ne cer noua documente comerciale de acum 10 ani de zile, spunand ca este urgent. Este o bataie de joc", a declarat Ciuvica."Este voba despre un contract pe care l-am avut exact acum 10 ani de zile. Cu cine credeti dumneavoastra? Cu domnul Dan Andronic! Asta ne-ar crea o problema si de deontologie. Trebuie sa tinem cont ca 2007-2008 este perioada de anti-basism a lui Dan Andronic. El a devenit basist dupa 2008, incolo. Deci nu avem o problema de deontologie.Politistii au si spus ca dosarul ar privi societatea lui Dan Andrornic. Totusi, Dan Andronic imi este o persoana profund antipatica, dar mie mi se pare un abuz. Stiu ca documentele se tin maxim 5 ani. Dan Andronic avea in 2007- 2008 o activitate intensa de consultant politic. Daca eu ii livram atunci lui Andronic covrigi, venea DNA-ul sa-mi ceara dovezi ca i-am livrat covrigi? Sau fursecuri pentru evenimente, sau computere, de exemplu? Am vorbit cu domnul avocat, maine ne vedem cu el sa ne sfatuiasca un pic. Noi in perioada aia i-am dat, lui Andronic, informatii, analize de-ale noastre politice, monitorizari de -ale noastre.Are treaba Kovesi sa stie ce infomatii ii dadeam eu lui Andronic despre Basescu, de exemplu? Sau cine stie despre ce oameni politici? O intereseaza pe Kovesi ce i-am dat noi lui Andronic, ce monitorizari am dat? Consultantului politic Dan Andronic? Eu cred ca doamna Kovesi exagereaza un pic! Nu o sa vada doamna Kovesi ce le dam noi clientilor nostri", a spus Mugur Ciuvica la Antena 3.