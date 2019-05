DNA a cerut inchisoare cu executare pentru arhiepiscopul Tomisului, care isi va afla sentinta pe 29 mai

Ziare.

Avocata Maria Vasii a cerut achitarea clientului sau, iar arhiepiscopul a spus ca faptele din rechizitoriu nu exista. Curtea de Apel Constanta a amanat pronuntarea pentru data de 29 mai, decizia instantei nefiind definitiva.Ultimul termen in dosarul in care arhiepiscopul Tomisului a fost judecat ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene a avut loc, miercuri, la Curtea de Apel Constanta.De asemenea, procurorul DNA a solicitat ca pentru Ciprian-Ioan Cojocaru, Bogdan-Petrisor Malaxa pedepsele sa fie orientate catre jumatatea prevazuta de lege, pentru Gheorghe Nadoleanu si Stere Beca sa fie mai reduse, dar tot condamnare la inchisoare, in timp ce Aurelian Stefan sa primeasca o condamnare cu suspendare pentru fapta sa.In plus, DNA a mai cerut ca arhiepiscopul Tomisului sa achite si prejudiciul din acest dosar, care se ridica la aproximativ 1,3 milioane de lei.Aparatoarea IPS Teodosie, Maria Vasii, a solicitat instantei achitarea clientului sau. Avocatul a mentionat ca Arhiepiscopia Tomisului nu a fost notificata de catre APIA ca ar fi fost vreo neregula cu acele suprafete pentru care au fost cerute fonduri europene. Vasii a mentionat ca aducerea acestor acuzatii clientului sau este fortata. Ea a mai cerut si respingerea pretentiilor civile din acest dosar.De asemenea, IPS Teodosie a spus in cuvantul sau final in fata instantei ca faptele din rechizitoriu nu exista si ca solicita judecatorului cauzei sa procedeze in consecinta. "Nu ma simt incriminat de nicio acuzatie din rechizitoriu", a sustinut arhiepiscopul Tomisului.Totodata, avocatii celorlalti inculpati au cerut instantei achitarea clientilor lor.Hotararea Curtii de Apel Constanta nu va fi definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Procurorii DNA Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Teodosie Petrescu , arhiepiscop al Tomisului, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.