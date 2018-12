DNA a clasat dosarul EADS in care erau cercetati Vasile Blaga, Dinu Pescariu, Dinu Florica si Catalin Harnagea

Povestea dosarului EADS

"La data de 05 noiembrie 2018, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, au dispus clasarea dosarului penal la care faceti referire, conform art. 16 alin 1, lit. b ('fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege') si c ('nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea') din Codul de Procedura Penala.Considerentele pe care s-a intemeiat aceasta solutie au avut la baza faptul ca in urma cercetarilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au reiesit probe din care sa rezulte, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca faptele pretins a fi savarsite intrunesc conditiile de tipicitate ale infractiunilor de coruptie si asimilate celor de coruptie retinute cu ocazia inceperii urmaririi penale fata de fapta (in rem) ", arata DNA, intr-un raspuns pentru Mediafax.Potrivit Directiei, s-a avut in vedere si o decizie din 2016 a CCR: "De asemenea, nu au fost constatate incalcari ale dispozitiilor legislatiei primare (avand in vedere dispozitiile Deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016 a Curtii Constitutionale) in ceea ce priveste procedura de incheiere a contractelor privind realizarea studiului de fezabilitate si realizarea sistemului integrat privind frontiera de stat a Romaniei".Procurorii investigau contractul semnat in luna mai a anului 2004 de grupul franco-german EADS cu Ministerul de Interne. Valoarea contractului era de aproape un miliard de euro si viza securizarea frontierelor, intrucat Romania dorea sa intre in Uniunea Europeana si intarirea granitelor era o conditie.Prima ancheta privind contractul cu EADS a fost demarata in 2005, la acel moment fiind vizate persoane din Ministerul de Interne. Verificarile au fost demarate ca urmare a unei sesizarii a conducerii MAI, potrivit careia fondurile publice ar fi fost folosite in mod necorespunzator, iar cei care au participat la negocieri au incalcat termenii legali, valoarea contractului de securizare a frontierelor fiind supraevaluata.MAI spunea ca negocierea contractului a fost efectuata in euro, la suma de 650 de milioane de euro, fara a fi insa precizata detalierea bunurilor si serviciilor ce urmau a fi furnizate si nici detaliile necesare. Cand Guvernul a oferit, fara licitatie, acest contract, intelegerea presupunea si furnizarea de instrumente si logistica pentru supravegherea frontierei tarii si modernizarea de elicoptere, nave maritime si dotarea cu echipamente a politistilor de frontiera. Presa relata, la acea vreme, ca modalitatea de semnare a contractului a declansat o serie de nemultumiri in lumea oamenilor politici.Contractul cu EADS a fost desecretizat in luna februarie a anului 2005, printr-o decizie a lui Calin Popescu Tariceanu, iar in urma reluarii negocierilor, s-a ajuns la o reducere de 100 de milioane de euro. Potrivit contractului, EADS furniza echipamente de supraveghere si securizare pentru 3.147 de kilometri de frontiera a Romaniei.Anii au trecut, iar in 2013-2014 procurorii au reluat ancheta, dupa ce ar fi descoperit noi legaturi, dosarul EADS avand multe aspecte in comun cu Microsoft, DNA anchetand, astfel, contracte frauduloase incheiate in perioada 2001-2013.Procurorii au investigat, in total, patru contracte incheiate de ministerele Educatiei, al Comunicatiilor si al Afacerilor Interne, aici regasindu-se licentele Microsoft si sistemele EADS si SIVECO. Cel mai important este EADS, unde exista suspiciuni legate de sume uriase de bani primite ca mita de oficialii romani in schimbul acordarii companiei din Germania acestui contract. Anchetatorii sustineau ca o serie de programe informatice ar fi fost cumparate la preturi supraevaluate, inclusiv sistemul pentru securizarea frontierei de stat.Contractele cu Microsoft au debutat in vremea in care Adrian Nastase avea functia de premier, fiind prelungite de aproape toate guvernele vreme de zece ani, iar unii dintre politicienii si oamenii de afaceri care ar fi avut legatura cu acest contract apar si in ancheta privind EADS.Infractiunile anchetate au fost trafic de influenta, abuz in serviciu, luare si dare de mita, DNA precizand ca este vorba de mita in valoare de 4 milioane de euro, iar insumata, mita platita oficialilor romani in cele patru contracte incheiate cu Microsoft si EADS ar putea fi de 60 de milioane de euro.Amintim ca acest dosar a fost analizat si de procurorii germani, insa acestia l-au clasat in noiembrie 2016, din lipsa de probe care sa duca la inculparea cuiva.