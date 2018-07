DNA a demarat un control la Serviciul Teritorial Ploiesti, fiind vizate dosarele familiei Cosma

Care este obiectul controlului

Sunt vizate toate dosarele in care sunt implicati membrii familiei Cosma, dar si masurile dispuse in aceastea de fostul procuror-sef Onea, dupa data de 18 mai 2018.DNA a precizat, joi, intr-un comunicat de presa, ca "luand in considerare comunicatul de presa al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din data de 25 iulie 2018, referitor la punerea in miscare a actiunii penale fata de domnul Onea Lucian Gabriel, procuror in cadrul Serviciului Teritorial Ploiesti al Directiei Nationale Anticoruptie,".Controlul are ca obiect "situatia dosarelor si lucrarilor care privesc, indiferent de calitatea lor procesuala, pe Vlad Cosma, Andreea Cosma si Mircea Cosma, aflate in lucru la Serviciul Teritorial Ploiesti, stadiul urmaririi penale sau al solutionarii acestor dosare/lucrari si procurorii desemnati cu solutionarea lor".De asemenea, se urmareste "verificarea actelor si masurilor procesuale dispuse de domnul procuror Onea Lucian Gabriel in dosarele si lucrarile care privesc, indiferent de calitatea lor procesuala, pe Vlad Cosma, Andreea Cosma si Mircea Cosma, aflate in lucru la Serviciul Teritorial Ploiesti, dupa data de 21 mai 2018".Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a transmis miercuri ca procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de fostul sef al STA Ploiesti, procurorul Lucian Onea.Acesta este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, represiune nedreapta si cercetare abuziva.