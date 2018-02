DNA a primit de la ministrul de Interne cererea de revocare a celor doi politisti de la DNA Ploiesti

Ziare.

"In cursul zilei de 15 februarie s-a primit o solicitare din partea ministrului de Interne, in sensul celor mentionate de dumneavoastra. Solicitarea urmeaza a fi analizata, iar rezolutia va fi transmisa institutional, dupa intocmirea acesteia", precizeaza DNA, intr-un raspuns transmis la solicitarea Agerpres.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca a trimis la Directia Nationala Anticoruptie prin Posta Militara cererea de initiere a demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti."Am vorbit despre o masura justa pe care eu, ca ministru, reprezentand pana la urma angajatorul de drept, am considerat sa o iau. Ce pot sa va spun cu siguranta si fara absolut nicio intentie de a analiza sau a comenta ce spune procurorul sef al DNA este ca acea adresa a fost scrisa, datata cu data de 13, atunci a iesit de la semnat, de la mapa si ea a fost expediata la DNA cu Posta Militara, deci cu acel mijloc de posta foarte sigur.Ca n-a primit-o doamna procuror sef, as prefera sa nu comentez. Ca a primit, ca n-a primit, nu stiu", a spus Carmen Dan, joi, la finalul bilantului pe 2017 al activitatii IGPF.Ea a precizat ca verificarea, cercetarea, raspunderea politistilor detasati la DNA este reglementata de ordonanta care prevede functionarea si organizarea Directiei si lucrul acesta intra tot in atributiile procurorului sef.Miercuri, Carmen Dan spunea ca faptele expuse in spatiul public in legatura cu cei doi politisti detasati la DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti "sunt de o gravitate serioasa" si este necesar ca acestea sa fie verificate.Tot miercuri, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a declarat ca nu a primit nicio solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa."Nu am primit niciun fel de solicitare oficiala. Pana la ora la care am inceput aceasta conferinta de presa nu a fost inregistrata aceasta solicitare. Am luat la cunostinta de ea din spatiul public", a precizat Kovesi, intr-o conferinta de presa.