DNA a trimis in judecata un director din Nuclearelectrica, care a fraudat un concurs de angajare

Potrivit DNA, Havris, care avea si calitatea de membru al unei comisii de examinare pentru angajare, este acuzat de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si fals in inscrisuri sub semnatura privata.In cursul lunii august 2018, directorul Directiei Dezvoltare Investitii a Nuclearelectrica a transmis, prin mail, unei persoane, subiectele ce urmau a fi date cu ocazia sustinerii probei scrise (cinci intrebari si raspunsurile aferente) pentru ocuparea unui post de economist in cadrul Departamentului Implementare Proiect U3-U4 CNE Cernavoda - Directia Dezvoltare Investitii al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, precizeaza DNA."Urmare a acestui demers, in data de 14 august 2018, cu ocazia examinarii scrise, beneficiarul subiectelor a obtinut o nota care i-a permis promovarea concursului si implicit angajarea in functia de economist.Ulterior, inculpatul Havris Constantin-Alexandru a completat in fals procesul verbal de examinare a candidatilor, atat pentru proba scrisa, cat si pentru cea a interviului, in conditiile in care la aceasta din urma nu a fost prezent, fiind plecat in concediu", spun procurorii DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.