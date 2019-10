DNA acuza un comisar de Rutiera ca a luat spaga un sejur la Poiana Brasov

Obligatiile

In acelasi dosar este cercetata o alta persoana pentru cumparare de influenta si dare de mita, potrivit unui comunicat DNA, remis vineriPotrivit anchetatorilor, in perioada aprilie - 18 octombrie 2019, Valentin Vezeteu, la cererea celuilalt inculpat, cercetat intr-un dosar penal pentru savarsirea unei infractiuni la regimul circulatiei, ar fi promis ca isi va folosi influenta data de functia sa de sef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera, pentru a-i determina pe colegii sai din cadrul Politiei Poiana Brasov, care instrumentau cauza respectiva, sa actioneze in scopul propunerii unei solutii de clasare."Pentrusale, inculpatul Vezeteu Valentin ar fi acceptat de la celalalt inculpat un sejur in valoare de 1.100 lei la un hotel de patru stele situat in statiunea Poiana Brasov," sustine DNA.In dosarul Politiei din Poiana Brasov, celalalt inculpat era cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, in conditiile in care, anterior, acestuia i-a fost suspendat dreptul de a conduce, ca urmare a savarsirii unei infractiuni de conducere sub influenta alcoolului.," precizeaza anchetatorii.In acelasi context, Vezeteu i-ar fi promis politistului care instrumenta cauza respectiva ajutorul sau ori de cate ori se va afla in Bucuresti si va avea nevoie, precum si un calculator pentru institutia in care lucra, ce urma a fi donat de celalalt inculpat.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, cei doi inculpati trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:a) sa se prezinte la organul de urmarire penala ori de cate ori sunt chemati;b) sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura (Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov) cu privire la schimbarea locuintei;c) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori sunt chemati;d) sa nu depaseasca limita teritoriala a unui oras din judetul Ilfov, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului;e) sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar."Inculpatilor li s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive," concluzioneaza DNA.I.S.