DNA a deschis azi dosar penal pentru alegerile din diaspora: Am primit 42 de plangeri

"Ca urmare a transmiterii plangerilor, la data de 6 iunie 2019, in cadrul DNA a fost constituit un dosar penal in care se vor efectua acte de urmarire penala", anunta DNA.Reactia vine dupa ce ieri surse judiciare declarau ca Parchetul General a declinat ancheta la DNA in acest caz.PNL a depus, la sfarsitul saptamanii trecute, un denunt penal la Parchetul de pe langa ICCJ impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, pe care il acuza ca a impiedicat cu premeditare exercitarea dreptului la vot pentru mii de cetateni romani din diaspora, infractiunea fiind pedepsita cu inchisoarea in Codul Penal.Liberalii au depus la Parchetul General si "probe in sustinerea acuzatiei", a spus atunci purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca, acestea evidentiind "intentia autorului, ministrul Teodor Melescanu".I.S.