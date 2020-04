DNA anunta trei flagranturi, inclusiv la un director de scoala din Bucuresti care a luat spaga 30.000 de euro

Spaga pentru reabilitarea de blocuri

Au fost retinuti Zanfir Carmen Elena, director si ordonator de credite la o scoala gimnaziala din Bucuresti (Scoala 150 din Sectorul 5), un reprezentant legal al unei firme private, amandoi pentru luare de mita. A mai fost retinuta o persoana pentru infractiunea de trafic de influenta. Toti trei au fost prinsi in flagrant."In perioada septembrie-octombrie 2019, in calitatea anterior mentionata, inculpata ZANFIR CARMEN ELENA ar fi pretins de la reprezentantul unei societati comerciale (martor), un comision de 4% (- aproximativ 30.000 de euro - n.red.) din valoarea totala a sumei facturate de societate in executarea unui contract de lucrari de reabilitare a scolii, pentru ca, in schimb, sa aprobe platile catre societate, precum si incheierea unui act aditional de prelungire a duratei contractului.In perioada septembrie 2019-14 aprilie 2020, inculpata ar fi primit suma pretinsa, in mai multe transe, dintre care", se arata intr-un comunicat al DNA.Femeia urmeaza sa fie prezentata Tribunalului Bucuresti astazi, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Referitor la reprezentantul legal al unei firme private, procurorii arata ca, in aceasta calitate, persoana "ar fi pretins de la reprezentanta unei alte societati comerciale (martor), suma de 267.840 lei, reprezentand un comision de 2% din valoarea totala a facturilor emise si incasate de ultima societate, in baza a doua contracte de, pentru ca in exercitarea atributiilor sale de serviciu, de supervizare a lucrarilor realizate in baza celor doua contracte, sa aprobe situatiile de lucrari, atasamentele aferente si sa emita certificatele de plata catre societatea respectiva, documente fara de care nu ar fi fost posibila incasarea contravalorii facturilor emise".Inculpatul trebuia sa verifice si sa semneze situatiile de lucrari, atasamentele (pozele si masuratorile) aferente lucrarilor executate in cadrul contractelor de reabilitare termica incheiate de diferite firme cu o primarie de sector. Totodata, el trebuia sa certifice ca sumele solicitate la plata sunt aferente lucrarilor executate.DNA mai precizeaza ca persoana respectiva a primit banii ceruti in mai multe transe, in perioada 20 octombrie 2019 - 14 aprilie 2020."La data de 15 aprilie 2020, inculpatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile", potrivit sursei citate.Totodata, procurorii DNA au retinut si o a treia persoana, pentru infractiunea de trafic de influenta.Pe 10 februarie, inculpatul a cerut de la reprezentantul unei firme un comision de 10% (131.046 lei) din valoarea totala a sumei facturate de firma pentru o serie de lucrari executate in cadrul unui"El ar fi pretins banii pentru ca, in schimb, sa isi exercite influenta pe care a lasat sa se inteleaga ca o are, prin intermediul altei persoane, functionar public, asupra conducerii companiei nationale, astfel incat firmei sa ii fie facute platile restante pentru lucrarile executate.", conform DNA.Si aceasta persoana va fi prezentata astazi Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.A.D.