DNA avertizeaza asupra modificarilor aduse Codurilor Penale

Mai multe organizatii civice i-au cerut, joi, presedintelui Iohannis sa nu promulge modificarile la Codurile Penale votate miercuri de Camera Deputatilor, ci sa sesizeze Curtea Constitutionala pe motiv ca mai multi deputati au votat in functie de propriul interes, fiind fie cercetati penal, fie chiar condamnati.- autorii unor categorii largi de fapte care sunt in prezent sanctionate de legea penala nu vor mai putea fi trasi la raspundere;- se reduc limitele de pedeapsa pentru anumite infractiuni ceea va avea ca efect prescrierea raspunderii penale, adica va fi depasit termenul in care autorii acestor fapte vor putea fi pedepsiti;- se impun conditii suplimentare pentru ca anumite fapte sa poata intra in sfera infractiunilor, prin urmare, numeroase dosare aflate deja pe rol la parchet sau instante se vor clasa;- se introduc conditii suplimentare pentru ca anumite cerinte aprobate prin directive europene, cum ar fi confiscarea extinsa, sa poata fi aplicate efectiv, ceea ce va ingreuna recuperarea foloaselor obtinute prin infractiuni.1. Modificarile aduse Codurilor Penale ar determina inchiderea unui procent important din numarul cauzelor solutionate in prezent de catre Directia Nationala Anticoruptie.2. Termenele de prescriptie se reduc (se micsoreaza perioada de timp in care autorii pot fi trasi la raspundere); se ingreuneaza modalitatea de intrerupere a cursului prescriptiei.Consecinta va fi clasarea cauzelor, respectiv incetarea procesului penal, ceea ce va produce consecinte mai ales in cauzele complexe cu mai multi inculpati si cu mai multe infractiuni.Multe dosare dintre cele aflate in instrumentare risca sa fie clasate, iar dintre cele deja trimise in judecata, multe risca sa fie finalizate cu incetarea procesului penal, pe motiv de prescrierea faptelor.Practic, prin aceasta modificare, in toate cauzele Directiei Nationale Anticoruptie se vor reduce termenele de prescriptie, situatie in care un mare numar dintre persoanele suspectate pentru comiterea faptelor de coruptie vor putea scapa de raspunderea penala.3. Descoperirea si tragerea la raspundere a infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta este extrem de mult ingreunata de noua prevedere ce limiteaza la un an termenul pana la care persoana care a savarsit fapta, in caz ca o denunta, nu mai este pedepsita.In foarte putine cauze, denuntatorii anunta organele de urmarire penala imediat dupa consumarea infractiunii, deoarece la acel moment sunt multumiti de folosul primit in schimb.Din practica, s-a constatat ca, denunturile se inregistreaza cand apar neintelegeri intre participantii la infractiune sau cand acestia doresc sa profite de cauzele de reducere a pedepselor. Nu se explica ratiunea pentru care se doreste protejarea celor care au luat mita si garantarea faptului ca, dupa trecerea a un an nu mai pot fi trasi la raspundere.4. Infractiunile de coruptie si cele asimilate, precum si a infractiunilor de fraudare a fondurilor europene intra in sfera acelora pentru care acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infractiune, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, devine circumstanta atenuanta.5. Desi aparent aria confiscarii extinse se largeste si va cuprinde toate infractiunile cu pedepse mai mari de 4 ani, se introduc conditii suplimentare care ingreuneaza aplicarea institutiei confiscarii extinse.Spre exemplu, nu vor mai face obiectul confiscarii extinse bunurile transferate unui membru al familiei sau unui tert, daca acesta nu cunostea ca scopul transferului este evitarea confiscarii.6. Se limiteaza situatiile in care procurorii pot ridica documente sau inscrisuri necesare in investigatii penale si, de asemenea, se ingreuneaza posibilitatea ca organele de urmarire penala sa obtina date privind tranzactiile financiare.Si prin aceste modificari, se restrange nejustificat culegerea de probe in cauzele penale, fiind necesara existenta de "probe sau indicii", fata de reglementarea in vigoare care prevede doar conditia "suspiciunii rezonabile".7. Se restrange nejustificat posibilitatea acordarii statutului de martor amenintat, fiind necesar sa existe "probe sau indicii", fata de reglementarea existenta acum care prevede doar conditia "suspiciunii rezonabile".