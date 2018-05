DNA cere arestarea judecatoarei Elena Burlan de la Tribunalul Bucuresti, pentru o spaga de 50.000 de euro

Acuzatiile procurorilor

Le-a dat pedepse cu suspendare

Deciziile celebre ale judecatoarei

Sectia pentru judecatori a CSM a avizat favorabil solicitarea DNA.Elena Burlan este maritata cu fostul fotbalist Marcel Puscas, in prezent director la FRF. Acesta a candidat recent la sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF).Potrivit procurorilor DNA, in contextul judecarii unui dosar penal ce privea savarsirea unor infractiuni cu violenta, Burlan ar fi primit, in perioada 2009-2010, de la patru dintre inculpatii vizati de cercetarea judecatoreasca, din care doi cercetati pentru tentativa de omor calificat,"Banii respectivi au fost primiti de magistrat pentru a dispune fata de cei doi inculpati cercetati pentru tentativa de omor calificat inlocuirea masurii preventive a arestarii cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu, lucru care s-a si intamplat in perioada 01 octombrie 2009 - 26 ianuarie 2010.De fiecare data, aceste solutii au fost desfiintate de instanta superioara de control judiciar", arata DNA.Anchetatorii mai arata ca, in acelasi context, pentru aceeasi suma de bani, printr-o sentinta din luna februarie 2010, Burlan ar fi pronuntat pedepse cu suspendarea executarii fata de toti inculpatii din dosarul respectiv."In faza de apel, in luna decembrie 2010, aceasta sentinta a fost desfiintata in parte, Curtea de Apel Bucuresti pronuntand pedepse cu executare fata de autorii infractiunii de tentativa de omor calificat, aceste pedepse fiind de 8 ani, respectiv 7 ani si 6 luni", arata DNA.In 2009, Elena Burlan a devenit celebra in urma achitarii medicului chirurg Razvan Tranca, acuzat de viol si de aruncarea de la etaj a fostei sale paciente, minore, Andreea Mocanu.Judecatoarea Elena Burlan, de la Tribunalul Bucuresti, l-a condamnat atunci pe Tranca la patru ani, cu suspendare, pentru tentativa de omor, achitandu-l pentru acuzatia de viol. Decizia a fost mentinuta de Inalta Curte.Tot Elena Burlan este cea care, la sfarsitul anului 2009, a dispus achitarea medicului Serban Bradisteanu, atat pentru abuz in serviciu, cat si pentru primire de foloase necuvenite, in dosarul in care a fost acuzat ca ar fi primit mita 4 milioane si jumatate de euro privind o licitatie pentru echiparea spitalelor penitenciar. Decizia a fost mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti.