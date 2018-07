DNA cere Inaltei Curti ca judecatoarea supranumita "Regina spagii din Justitie" sa execute in penitenciar pedeapsa de 7 ani

"Grava atingere reputatiei Justitiei"

Colegele de complet, la inchisoare

Plata prejudiciului

Acuzatiile DNA

Asta dupa ce magistratul de la Curtea de Apel Bucuresti care a condamnat-o pe Veronica Cirstoiu a decis ca aceasta sa nu mai fie incarcerata. Motivul: fosta judecatoare executase deja o parte din pedeapsa intr-un alt caz, in care a fost condamnata tot la 7 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasita vinovata ca a primit aproximativ 600.000 de euro mita de la omul de afaceri Dinel Staicu. Cirstoiu a fost eliberata conditionat la sfarsitul anului trecut.DNA mai cere in motivele de apel depuse la Inalta Curte si majorarea pedepsei in cazul Veronicai Cirstoiu, supranumita "Regina spagii din Justitie".Un caz similar in care o persoana a fost condamnata la o sentinta cu inchisoare, dar s-a mentinut eliberarea conditionata, este cel al fostului senator PSD, Catalin Voicu. Fostul parlamentar a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care era judecat pentru complicitate la abuz in serviciu. "Trebuie amintit ca inculpata a comis faptele in calitate de magistrat, aducand o grava atingere reputatiei Justitiei, increderii oamenilor in actul de justitie", a aratat Curtea de Apel Bucuresti, de ce a condamnat-o pe Cirstoiu.Totusi, atunci cand a fost vorba de executarea pedepsei, judecatorul a aratat ca "la stabilirea pedepselor pentru faptele din prezenta cauza se va tine cont de legatura stransa dintre acestea si faptele pentru care inculpata a fost condamnata la pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare".Curtea de Apel Bucuresti a aratat ca nu se mai impune incarcerarea fostei judecatoare si a mentinut eliberarea conditionata.Procurorii au contestat decizia, iar cazul a ajuns in aceasta saptamana la Inalta Curte. DNA cere o pedeapsa mai mare si arata ca, in cazul lui Dinel Staicu, consecinta inlaturarii executarii pedepsei de 7 ani inchisoare a avut drept consecinta inlaturarea obligarii la plata despagubirilor civile in cuantum de 18.839.684,5 lei catre Banca Internationala a Religiilor, prin lichidator judiciar RVA Insolvency Special.In plus, colegele de complet ale Veronicai Cirstoiu, fostele judecatoare Dumitrita Piciarca si Liliana Badescu, au fost condamnate definitiv la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare."O pedeapsa finala dupa contopire tot de 7 ani inchisoare ar fi o inechitate fata de celelalte doua judecatoare din complet aflate in executarea pedepsei rezultante de 4 ani si 4 luni inchisoare, in situatia in care nu s-a dovedit ca au luat mita pentru pronuntarea acestei solutii nelegale si nici nu au condamnari penale pentru alte infractiuni de coruptie", arata DNA.In acest caz, Cirstoiu a fost obligata la plata prejudiciului care ar fi fost adus BIR prin anularea condamnarii lui Dinel Staicu."Obliga inculpata Cirstoiu Veronica la plata dobanzilor legale aferente sumei de 18.838.804,50 lei calculata de la data de 22 februarie 2012 (data pronuntarii deciziei penale nr.381/2012) pana la data de 25 octombrie 2016 (data anularii deciziei penale nr.381/2012) catre partea civila SC Banca Internationale a Religiilor SA prin lichidator judiciar SCP Tanasa si Asociatii SPRL si lichidator RVA Insolvency Specialist SPRL", se mai arata in minuta deciziei.Potrivit procurorilor, la data de 22 februarie 2012, Carstoiu, Piciarca si Badescu, in calitate de judecatori la Curtea de Apel Bucuresti, ar fi falsificat o decizie penala care viza admiterea contestatiei in anulare depuse de Dinel Staicu fata de o hotarare prin care, anterior, un alt complet al aceleiasi instante il condamnase definitiv la pedeapsa inchisorii pe o durata de 7 ani."Cu acelasi prilej, inculpatele si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, prin aceea ca au desfiintat, in mod ilegal, trei hotarari judecatoresti si au anulat mandatul de executare a pedepsei de 7 ani inchisoare emis pe numele lui Nutu (Staicu) Dinel.Acest lucru a avut drept consecinta obtinerea unui folos necuvenit de catre acesta din urma, prin exonerarea de executare a unei pedepse privative de libertate si de plata despagubirilor civile in cuantum de 18.839.684,5 lei catre Banca Internationala a Religiilor S.A", mentiona DNA.