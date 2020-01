DNA cere inchisoare pentru fostul primar Pendiuc, judecat pentru spaga si abuz in serviciu

DNA cere confiscarea apartamentului

E vorba despre un caz care se afla pe rolul instantelor de aproape cinci ani, din martie 2015. Unul dintre cei mai longevivi politicieni romani dupa Revolutia din 1989, Tudor Pendiuc, a fost primar al orasului Pitesti timp de 6 mandate, din 1992 pana in 2016.In acest dosar, Pendiuc este acuzat ca a facut demersuri cu incalcarea prevederilor legale ca sa fie incheiat, executat si prelungit un contract de asociere in participatiune intre firma municipalitatii, S.C. Publitrans 2000 S.A., si societatile private CNCD SA si SC Girexim Universal SA, in folosul ultimelor doua firme.Procurorii spuneau, de asemenea, ca in exercitarea atributiilor de serviciu primarul Tudor Pendiuc a primit, in februarie 2008, pentru fiica sa Emanuela Pendiuc un apartament in Bucuresti - Ansamblul Rezidential Quadra Place, in valoare de 130.900 de euro, in schimbul favorizarii asocierii SC CNCD SA/SC Girexim Universal S.A. in procedura de atribuire a contractului de asociere in participatiune, respectiv acordarea efectiva, executarea si ulterior prelungirea acestuia.Conform anchetatorilor, in acest dosar bugetul orasului Pitesti a fost prejudiciat cu suma de 28.556.450,65 lei (peste 6,3 milioane de euro), suma cu care institutia publica s-a constituit parte civila.Dupa cum am aratat, la termenul de joi, procurorul DNA a cerut pedepse cu inchisoarea pentru toti inculpatii din dosar. Tudor Pendiuc este judecat pentru luare de mita si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si in forma continuata, asa ca anchetatorul a solicitat si un spor de pedeapsa.Procurorul DNA a cerut ca inculpatii sa plateasca prejudiciul in acest caz si confiscarea apartamentului care ar fi fost primit mita de Tudor Pendiuc, pentru fiica sa, Emanuela.In momentul transmiterii acestei stiri, avocatii inculpatilor isi sustin pledoariile.Tudor Pendiuc mai este implicat intr-un caz. El a fost condamnat definitiv, la inceputul lunii iunie 2019, la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu.El a fost gasit vinovat ca a asfaltat ilegal, cu banii pitestenilor, drumul catre locuinta iubitei sale.