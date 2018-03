DNA: Directorul ADP Sector 1, trimis in judecata pentru luare de mita, iar un consilier PNL pentru marturie mincinoasa

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, in acelasi dosar au fost deferiti justitiei consilierul local Viorel-Daniel Chirvasa si Anca-Maria Gagu, sef al Serviciului Juridic din cadrul ADP Sector 1, ambii acuzati de marturie mincinoasa."In perioada iunie-iulie 2017, inculpatul Vieru Alin, in calitatea mentionata mai sus, prin intermediul subordonatului sau Stoian Alin-Nicolae, inspector de specialitate in cadrul Serviciul Tehnic, a pretins de la reprezentantul unei asocieri de firme (martor in cauza) plata unui procentaj de 10% (in total 1.804.800 lei) din valoarea unui contract de prestari servicii in favoarea beneficiarului ADP Sector 1.Banii respectivi au fost pretinsi de inculpat in legatura cu indeplinirea indatoririlor sale de serviciu ce vizau derularea in bune conditii a contractului respectiv", se precizeaza in comunicat.Conform aceleiasi surse, Alin-Nicolae Stoian a primit ulterior de la martor sumele de 13.600 de lei, respectiv 6.800 de lei, reprezentand mita pentru lunile aprilie-iulie 2017 destinata directorului general al ADP Sector 1, din care si-a insusit cea de-a doua transa."Deoarece suma de 13.600 lei reprezenta doar circa 1/5 din suma pretinsa lunar, inculpatul Vieru Alin i-a spus lui Stoian Alin-Nicolae sa remita banii respectivi, fara nicio explicatie, consilierului local Chirvasa Viorel-Daniel", precizeaza DNA.Viorel-Daniel Chirvasa si Anca-Maria Gagu sunt acuzati ca, atunci cand au fost audiati de procurori, au facut cu intentie afirmatii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora au fost intrebati, in contradictie vadita cu aspectele care rezultau din probatoriul cauzei.Dupa finalizarea rechizitoriului, dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.Procurorii anticoruptie au incheiat anterior cu Alin-Nicolae Stoian un acord de recunoastere a vinovatiei, in sarcina acestuia retinandu-se savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita.In prezenta aparatorului ales, inculpatul a declarat ca recunoaste comiterea faptei, accepta incadrarea juridica si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv trei ani de inchisoare cu suspendare si interzicerea unor drepturi pe o perioada de doi ani.