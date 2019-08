DNA: Directorul Oracle Romania a primit mita de 870.000 de euro. Trebuie sa plateasca o cautiune de 500.000 de euro

Ziare.

De asemenea, DNA a fixat o cautiune in valoare de 500.000 de euro (echivalent in lei) care va fi depusa la o unitate bancara si consemnata pe numele sau la dispozitia directiei sau prin constituirea unei garantii reale, mobiliare ori imobiliare, in limita sumei respective.Termenul de depunere a cautiunii a fost fixat pentru data de 9 august 2019, anunta DNA."Sorin Mindrutescu a pretins si ulterior a primit suma totala de 869.413 euro, cu titlu de mita, de la reprezentantii unor firme din domeniul IT (parteneri acreditati ai companiei multinationale), pentru ca, in exercitarea atributiilor sale de serviciu, sa puna la dispozitia acestorade filiala din Romania a companiei multinationale, astfel caorganizate de diverse institutii de stat sau cu capital de stat - Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) ", transmite DNA.Procurorii sustin ca ofertele de pret priveau produsele comercializate de filiala din Romania a companiei multinationale, in special licentele IT necesare institutiilor publice."Licitatiile organizate de companiile de stat aveau ca obiect achizitia de echipamente de tehnica de calcul, componente, accesorii, produse si aplicatii software si servicii conexe necesare implementarii unor proiecte de servicii online, ori a unor proiecte de dezvoltarea, extinderea si adaptarea sistemelor informatice; de asemenea, licitatiile aveau ca obiect suplimentarea ori reinnoirea de produse software ori servicii de suport tehnic si mentenanta", mai spune DNA.DNA mai spune ca suma de 869.413 euro a fost pretinsa si primita de inculpat, cu titlu de mita, in opt situatii, in perioada septembrie 2009-noiembrie 2013.De asemenea,Amintim ca procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat perchezitii, miercuri, la sediul societatii Oracle Romania din Pipera.Directorul general al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, a declarat, la iesirea de la DNA, ca Oracle nu e parte din dosar, considerand ca e vorba despre "o regretabila neintelegere" "Singurul lucru pe care as vrea sa il spun e ca compania Oracle nu e parte din acest dosar. Consideram, din datele care ne-au fost puse la dispozitie, ca este vorba de o regretabila neintelegere. Impreuna cu avocatii nostri, vom incerca sa aducem in zilele urmatoare probele noastre pentru a incerca sa rezolvam aceasta regretabila neintelegere", a spus Sorin Mindrutescu.