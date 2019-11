DNA: Doua angajate de la Protectia Consumatorului au luat spaga servicii de coafura si mani-pedi

Ziare.

Acuzatiile: luare de mita, in forma continuata.Potrivit DNA, in cursul lunii mai 2019, cu ocazia desfasurarii activitatii de control la un salon de cosmetica, Pirvulescu si Ilias ar fi propus si pretins reprezentantilor societatii comerciale ca, in schimbul neindeplinirii indatoririlor de serviciu (neaplicarea unei sanctiunii contraventionale a amenzii in cuantum de 9.500 lei), sa beneficieze timp de un an de foloase constand in servicii de coafura/cosmetica/manichiura/pedichiura, fara a achita costul acestora.", acuza DNA.In cauza s-a instituit masura sechestrului asiguratoriu asupra unor sume de bani depuse de cele doua femei comisar la o unitate bancara.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timis cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.I.S.