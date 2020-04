DNA face precizari in cazul firmei din Giurgiu care vinde masti: Aparitia in spatiul public a unor informatii ar putea afecta ancheta

Ziare.

Reactia procurorilor vine dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora procurorul militar Bogdan Pirlog de la Parchetul Militar Bucuresti s-a autosesizat in cazul achizitiei de masti medicale de la firma din Giurgiu, Romwine&Coffee.Societatea Romwine & Cofee din satul giurgiuvean Uzunu, comuna Calugareni, infiintata in martie 2019, vinde Guvernului Romaniei un numar de 1,75 milioane de masti de protectie pentru suma de 56 de milioane de lei, potrivit datelor publicate de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC).Magistratul si-a verificat competenta si, nefiind vorba de militari implicati, ar fi declinat dosarul la DNA, potrivit unor surse judiciare.," precizeaza DNA.Totodata, Directia isi reafirma hotararea de a aduce la cunostinta opiniei publice date si informatii de interes public, cu respectarea dreptului la informare, a caracterului nepublic al urmaririi penale si a celorlalte prevederi care guverneaza comunicarea publica.Si Corpul de Control al Ministerului de Finante a deschis o ancheta in acest caz.I.S.