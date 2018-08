DNA: Fostul sef de la Autoritatea de Cetatenie a decontat ilegal 58.000 de lei pentru chirie in 23 de locuinte

Ziare.

com

El este acuzat de ilegalitati in ce priveste documente privind decontarea chiriei, mai exact a decontat ilegal 58.075 lei pentru chirie in 23 de locuinte, desi nu a stat in niciuna.Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, inculpatul era la data faptelor functionar public, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, iar incepand cu data de 9 martie 2017 a ocupat si functia de director al Directiei Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru Cetatenie din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, aflata in subordinea Ministerului Justitiei."In perioada 13.06.2016 - 20.04.2018, inculpatul Maftei Constantin-Marius (...) a determinat cu intentie mai multe persoane din conducerea institutiei unde isi desfasoara activitatea sa-si indeplineasca, fara vinovatie si cu incalcarea prevederilor legale, atributiile de serviciu in legatura cu intocmirea, verificarea, semnarea, vizarea sau, dupa caz, aprobarea lunara a unor documente elaborate in cadrul unei proceduri de compensare a chiriei", se precizeaza in comunicat.Procurorii sustin ca inculpatul a depus, in urma carora Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, in mod nelegal si fara drept, a dispus plataAceasta reprezinta o paguba adusa bugetului institutiei, precum si un folos necuvenit obtinut de Constantin-Marius Maftei.Autoritatea Nationala pentru Cetatenie s-a constituit parte civila cu suma de 58.075 de lei, procurorii dispunand instituirea masurii sechestrului asiguratoriu asupra unui cont deschis pe numele inculpatului, pentru garantarea recuperarii pagubei produse prin infractiune si pentru a evita sustragerea de la urmarire a bunurilor care pot face obiectul confiscarii speciale.Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucuresti.