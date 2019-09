DNA ii trimite in judecata pe fostii sefi a Academiei de Politie, acuzati de santajarea jurnalistei Emilia Sercan

Ziare.

Intr-un comunicat remis presei miercuri de DNA se precizeaza ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor Adrian Iacob, la data faptelor rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", si Petrica-Mihail Marcoci, la data faptelor prorectorul institutiei, pentru savarsirea infractiunii de instigare la santaj.DNA precizeaza ca, la sfarsitul lunii martie - inceputul lunii aprilie, cei doi "l-au determinat pe inculpatul Barbulescu Gheorghe Adrian sa transmita unei persoane, jurnalist de investigatie - persoana vatamata, mesaje de amenintare pentru a o constrange sa inceteze investigatiile jurnalistice care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul academiei, urmarind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesionala"."Concret, Iacob Adrian si Marcoci Petrica-Mihail i-au cerut lui Barbulescu Gheorghe Adrian, profitand de ascendentul pe care li-l dadeau relatia de subordonare functionala, diferenta de varsta si de grad profesional, precum si de recunostinta acestuia pentru ca dupa absolvire fusese mentinut in cadrul academiei, sa achizitioneze mai multe aparate de telefon second hand si cartele preplatite pentru a transmite mesaje de amenintare persoanei vatamate.Concomitent, cei doi instigatori i-au promis politistului care a trimis efectiv mesajele de amenintare ca ii vor asigura protectia pentru a nu fi tras la raspundere penala si i-au adresat incurajari pentru a-i intari rezolutia infractionala pe parcursul savarsirii faptelor.Solicitari similare au fost transmise de inculpati unui alt ofiter debutant din cadrul academiei, care insa nu le-a dat curs", se arata in comunicatul DNA Procurorii precizeaza ca demersurile au fost facute in conditiile in care jurnalista a publicat in acea perioada mai multe articole care vizau in mod direct activitatea Academiei de Politie, "care ar fi putut avea consecinte semnificative asupra carierei si reputatiei celor doi inculpati"."Dupa trimiterea mesajelor de amenintare, inculpatii au avut mai multe convorbiri cu autorul faptei, folosind aplicatii telefonice criptate sau prin intermediari, prilej cu care i-au cerut sa stearga toate schimburile anterioare de mesaje, i-au indicat ce sa declare organelor de urmarire penala si l-au asigurat ca va primi o pedeapsa usoara, precum si ca va fi mentinut in cadrul academiei chiar in situatia unei condamnari.Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile preventive dispuse in cauza.Fata de inculpatul Barbulescu Gheorghe-Adrian, procurorii anticoruptie au dispus disjungerii cauzei in vederea incheierii unui acord ca urmare a recunoasterii vinovatiei", potrivit sursei citate.A.D.