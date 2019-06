DNA investigheaza votul din diaspora la alegerile din 26 mai

Ziare.

com

Dosarul privind obstructionarea dreptului la vot a fost inregistrat initial la Parchetul general, insa procurorii de acolo au decis conexarea tuturor plangerilor intr-un singur dosar si l-au trimis pentru solutionare la DNA, relateaza Digi24 In ultimele doua saptamani, au fost depuse peste 40 de plangeri in acest sens.PNL a depus, la sfarsitul saptamanii trecute, un denunt penal la Parchetul de pe langa ICCJ impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, pe care il acuza ca a impiedicat cu premeditare exercitarea dreptului la vot pentru mii de cetateni romani din diaspora, infractiunea fiind pedepsita cu inchisoarea in Codul Penal.Liberalii au depus la Parchetul General si "probe in sustinerea acuzatiei", a spus atunci purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca, acestea evidentiind "intentia autorului, ministrul Teodor Melescanu".De altfel, Opozitia a depus, luni, la Senat, o motiune simpla la adresa ministrului de Externe pentru organizarea alegerilor europarlamentare si referendumului pe justitie de pe 26 mai.Amintim ca mii de romani nu au reusit sa voteze, pe 26 mai, in diaspora pentru alegerile europarlamentare, desi unii au stat ore in sir la coada.