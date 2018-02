"DNA: Licentele Microsoft cumparate erau inutile. Calculatoarele aveau sisteme de operare preinstalate".

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

"Extinderea contractului comercial de inchiriere licente pentru produse educationale Microsoft s-a efectuat in conditii nelegale, deoarece nu a existat o analiza proprie a necesarului de licente Microsoft pentru produsele educationale si nici a pretului, dat fiind ca in cadrul programului privind Sistemul Educational Informatizat existau astfel de licente pentru toate calculatoarele din institutiile si unitatile de invatamant de stat, existand o suprapunere intre licentele existente si cele ce urmau sa se achizitioneze", se arata in rechizitoriul prin care oamenii de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru spalare de bani.Potrivit rechizitoriului, pentru stabilirea necesarului de licente s-ar fi impus intocmirea unei situatii la nivelul Ministerului Educatiei, prin care sa se stabileasca situatia calculatoarelor utilizate, cu specificarea capacitatii si a caracteristicilor tehnice, situatia licentelor preinstalate pe calculatoarele achizitionate in programele Sistem Educational Informatizat I-III, precum si situatia produselor Microsoft compatibile."Daca ar fi fost intocmita o asemenea situatie la momentul extinderii contractului si la licentele educationale, s-ar fi constatat ca nu era necesara o asemenea achizitie, deoarece calculatoarele achizitionate in cadrul programului SEI I-III aveau licente Microsoft preinstalate.Anterior aprobarii hotararii de guvern, nu a existat nicio oferta comuna Microsoft-Fujitsu, asa cum s-a intamplat la incheierea contractului-cadru, in privinta pretului la care urmau sa fie achizitionate licentele educationale", se precizeaza in rechizitoriul DNA.Din verificarile efectuate de procurori a rezultat ca toate cele 155.706 calculatoare achizitionate in cadrul programului privind Sistemul Educational Informatizat aveau licente Windows perpetue, care nu expira niciodata si, in consecinta, nu necesita upgrade pentru expirarea valabilitatii.Upgrade pentru acest gen de licente se poate face doar daca utilizatorul doreste sa instaleze, pe acelasi calculator, un sistem de operare mai nou decat cel deja instalat."Rezulta asadar ca licentele achizitionate in urma extinderii contractului comercial de inchiriere de licente (...) incheiat la data de 15.04.2004 intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers GmbH si pentru produse educationale Microsoft,, acestea suprapunandu-se peste licentele existente in Sistemul Educational Informatizat", se mai mentioneaza in rechizitoriu.Potrivit DNA, faptele au fost comise de Claudiu Florica si Dinu Pescariu in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.In acelasi dosar, procurorii au dispus clasarea cauzei, pe motiv ca faptele au fost prescrise, fata de Dan Nica, ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in perioada 2000 - iulie 2004, Silvia Adriana Ticau, ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in perioada iulie - decembrie 2004, iar anterior secretar de stat la acelasi minister, si Alexandru Athanasiu, ministru al Educatiei si Cercetarii in perioada 2003 - 2005. Cei trei au fost cercetati in dosar pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.DNA sustine ca aprobarea incheierii intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, precum si extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale, s-au facut cu incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice."Prin fapta reprezentantilor Guvernului Romaniei, fapta care intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu (prescrisa), s-a cauzat, pe de o parte - un prejudiciu in valoare totala de 66.965.343,88 USD repercutat in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, iar pe de alta parte - un folos necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea Fujitsu Siemens Computers", spun procurorii.DNA mai arata ca suma de 22.787.515 dolari, reprezentand aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG."In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11.05.2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30.11.2004. In perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd) ", mai arata DNA.Procurorii sustin ca persoanele implicate in operatiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florica si Dinu Pescariu, ultimul fiind si beneficiarul final al unei parti din suma de peste 22 de milioane de dolari.DNA a dispus instituirea masurii sechestrului asigurator asupra sumelor de bani apartinand lui Dinu Pescariu, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.Joia trecuta, DNA anunta ca in dosarul Microsoft s-a dispus clasarea clauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. In cazul lui Funeriu cauza a fost clasata pentru ca fapta nu exista, iar in celelalte sase cazuri a intervenit prescriptia.Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft , in care sase fosti ministri au scapat de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris.