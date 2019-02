DNA ramane fara doi sefi de sectie, din cauza OUG 7. Activitatea Directiei e practic blocata

Ziare.

ESte vorba despre Madalina Scarlat - procuror-sef al Sectiei judiciare penale si Danut Volintiru - procuror-sef al Sectiei de combatere a coruptiei.Hotararile atacate de DNA, din 26 februarie, vizau respingerea continuarii delegarii unor sefi de sectie din Directie, in contextul intrarii in vigoare a ordonantei 7 pe Legile justitiei , care interzice delegarile in functiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea se face de presedinte, au declarat surse judiciare pentru Mediafax Miercuri, seful interimar al DNA, Calin Nistor, a spus ca daca nu se va gasi o solutie pentru delegarile in functiile de conducere, exista riscul ca mai multe dosare ale Directiei sa fie blocate.Intrebat daca este si cazul dosarului Tel Drum, acesta a raspuns: "Este cazul fiecarui dosar din cadrul DNA".Totodata, Calin Nistor le-a cerut joi premierului Viorica Dancila si ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abroge OUG 7 Acesta le-a transmis celor doi ca "din data de 20 martie 2019, Sectia de combatere a coruptiei si Sectia judiciara penala din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie raman fara procurori sefi, prin expirarea delegarilor (posturile respective sunt vacante din datele de 21.11.2016, in cazul Sectiei de combatere a coruptiei respectiv 17.09.2018 si 14.01.2019, in cazul Sectiei judiciara penala) ", conform unui comunicat al DNA.In comunicatul citat, se precieaza ca interzicerea delegarilor in functiile de conducere va bloca activitatea DNA si o va pune in imposibilitatea de a-si exercita atributiile legale, avand in vedere ca nu vor mai putea fi verificate rechizitoriile de catre procurorul sef sectie si implicit nu vor putea fi trasi la raspundere autorii faptelor penale.