DNA redeschide dosarul de coruptie de la Certej

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa remis luni, Declic precizeaza ca decizia procurorului-sef de sectie trebuie sa fie acum confirmata de Tribunalul Hunedoara, in data de 27 ianuarie, pentru inceperea efectiva a investigatiilor."Ilegalitatile sesizate de Comunitatea Declic se refera la modul abuziv in care padurea satenilor a ajuns in posesia companiei miniere Deva Gold, prin mijlocirea primariei. Cele doua iazuri de decantare cu cianuri aferente exploatarii miniere ar urma sa fie amplasate in aceasta padure", potrivit sursei citate."Ne dorim ca, de aceasta data, procurorii DNA sa intre pe fondul cauzei si sa ancheteze faptele de coruptie din Certej. Altfel, superficialitatea ne poate costa scump. Coruptia din jurul proiectului minier Certej se va putea extinde nestingherita pana cand doua iazuri cu cianuri vor lua locul muntilor", a declarat Roxana Pencea Bradatan, campaigner Declic, citata in comunicat.Amintim ca, la inceputul lunii decembrie 2019, reprezentantii Declic au depus sesizarea la procurorul-sef al DNA si au mers in audienta , dupa ce, in doar 10 zile de la preluarea dosarului, procurorii DNA au clasat dosarul Certej.Dosarul privind infractiunile de la Certej a fost deschis in urma unui denunt depus in octombrie 2016 la DNA Alba. In noiembrie 2016, DNA Alba a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu. La aceasta s-au adaugat sesizari ale Corpul de control al Ministrului Afacerilor Interne si Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din cadrul Parlamentului Romaniei si Senat. In iunie 2019, DNA Alba Iulia a clasat dosarul.A.D.