DNA si OLAF, sesizate cu privire la un proiect al Primariei Capitalei, in dosarul lui Popoviciu

Din decizia instantei, rezulta ca pe terenul respectiv Primaria Capitalei dezvoltase un amplu proiect privind racordarea la utilitati. Este vorba despre un teren vast din nordul Capitalei, pe care este amplasata si ambasada SUA, mai multe cladiri de birouri si importante centre comerciale.Judecatorii au sesizat DNA, precum si Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF) si OLAF."Dispune sesizarea organelor de urmarire penala Departamentul pentru lupta antifrauda (DLAF), oficiul European de lupta antifrauda al Uniunii Europene (OLAF), D.N.A., cu privire la infractiunea de deturnare de fonduri europene referitoare la proiectul Primariei Municipiului Bucuresti, privind zona de Nord a Municipiului Bucuresti,, in vederea cercetarii si urmaririi penale cu privire la faptele si persoanele ce au legatura cu respectivul proiect", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti, care nu este definitiva.In aceeasi decizie, magistratii au decis ca un teren de 224 de hectare care a facut obiectul infractiunilor din dosarul in care Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare se va intoarce in posesia statului roman. Decizia a fost luata pe latura civila, in procesul in care Popoviciu a fost condamnat.