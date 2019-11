DNA: Un comisar sef din Dolj fura bani din salariile colegilor

Ziare.

com

Leontin Peca este acuzat de mai multe infractiuni, toate in forma continuata: abuz in serviciu, fals informatic, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si sustragere sau distrugere de inscrisuri, anunta DNA intr-un comunicat de presa transmis"In perioada februarie 2012 - februarie 2014, inculpatul Peca Leontin, in calitate de sef Serviciu Financiar Contabilitate din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj, si-ar fi indeplinit atributiile de serviciu cu incalcarea prevederilor legale, in sensul ca, prin falsificarea statelor de plata," acuza DNA.Actionand in aceasta maniera, politistul ar fi prejudiciat bugetul IPJ Dolj cu suma de 55.324 de lei."In perioada 2010 - 2013, cu incalcarea prevederilor legale, acelasi inculpat a dispus efectuarea unor tranzactii bancare nejustificate din fondurile financiare ale IPJ Dolj in contul bancar al unei asociatii a politistilor,," arata anchetatorii.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj s-a constituit parte civila cu suma de 28.697 lei, reprezentand paguba creata unitatii prin incasarea de drepturi salariale necuvenite si cu suma de 150.618 lei, reprezentand transferurile nelegale de bani din contul Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj in contul asociatiei respective.In cauza s-a instituit sechestrul asigurator asupra unor bunuri imobile detinute de politist.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.I.S.