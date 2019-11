Ziare.

Potrivit procurorilor DNA, in perioada 29 august 2014-19 iunie 2015, in contextul derularii unor contracte incheiate intre Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia" si o societate comerciala, Elena Postolache ar fi primit in trei transe, de la reprezentantii firmei respective, suma totala de 102.200 de lei."Banii respectivi, ce ar fi reprezentat 3,5% din valoarea fara TVA a facturilor emise de societatea respectiva si achitate de catre Spitalul Clinic de Psihiatrie, ar fi fost primiti de inculpata in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu, si anume intocmirea unor referate de necesitate pentru achizitia de produse necesare Laboratorului de analize medicale," acuza DNA.I.S.