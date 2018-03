Doi fosti angajati MAE, sot si sotie, condamnati pentru o spaga luata la Roma

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Cele doua persoane sunt Nelu Bitica, sef birou administrativ la Accademia di Romania de la Roma (centru cultural roman aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Externe), si sotia acestuia, Gabriela Bitica, care era la data faptelor economist la Biroul Financiar din cadrul Ambasadei Romaniei de la Roma.Condamnarea de 3 ani cu suspendare prevede si un termen de supraveghere de 4 ani, potrivit deciziei definitive data de Curtea de Apel Bucuresti.Pe parcursul termenului de supraveghere, Nelu si Gabriela Bitica vor presta fiecare cate o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 de zile, in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare (dezasamblare de calculatoare) sau in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu pot presta acea munca.Anchetatorii sustin ca in, perioada octombrie 2012 - iulie 2013, cei doi acuzati au pretins de la reprezentantii unei societati comerciale sume de bani si un autoturism pe care unul dintre acestia il aveau la vanzare, pentru suma de 5.000 euro, in contul unui procentaj de 10% din valoarea lucrarilor atribuite de ambasada si centrul cultural catre firma acestora.Astfel, 11.850 de euro au primit cei doi de la oamenii de afaceri in perioada noiembrie 2012 - martie 2013, in mai multe etape.Societatea comerciala respectiva a executat mai multe lucrari de reparatii si constructii la Accademia di Romania de la Roma, la Consulatul Romaniei de la Roma si la Ambasada Romaniei din Italia.Nelu si Gabriela Bitica ar fi primit suma respectiva pentru ca, in executarea atributiilor de serviciu, sa atribuie in mod preferential contracte si sa indeplineasca acte, astfel incat firma privata sa beneficieze de toate verificarile si aprobarile necesare achitarii sumelor solicitate in contul lucrarilor efectuate.