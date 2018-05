Doi judecatori de la Inalta Curte, achitati definitiv in procesul de coruptie

Trimiterea in judecata

Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a respins apelul DNA, fiind mentinuta decizia de achitare data de un alt complet in noiembrie 2016.In acelasi dosar au fost achitati(fost judecator la Inalta Curte si fost membru al CSM),(judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti), avocatii, omul de afaceri, soferul Gabrielei Birsan. Florian Ionescu a ramas cu obligatia de a plati o amenda administrativa de 500 de lei.A existat si o opinie separata a unui magistrat din Completul de 5, in sensul admiterii apelului DNA si condamnarea a doi dintre inculpati, Iuliana Pusoiu (pentru uz de fals) si Claudia Silinescu Gherbovan (pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata).In iulie 2014, Gabriela Birsan si Corina Corbu au fost suspendate din functie de CSM. Gabriela Birsan este sotia fostului judecator CEDO Corneliu Birsan.Gabriela Birsan, presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal din cadrul ICCJ la data faptelor, a fost trimisa in judecata in iulie 2014 pentru savarsirea a. Iuliana Pusoiu, judecator la aceeasi sectie, era acuzata de doua infractiuni de luare de mita si uz de fals.In acelasi dosar au fost deferiti justitiei Anton Pandrea (fost presedinte al sectiei penale a ICCJ si fost membru al CSM), in sarcina caruia s-a retinut, si Corina Corbu (judecator la sectia de contencios administrativ si fiscal), acuzata deDe asemenea, au fost trimisi in judecata avocatii Radu si Claudia Silinescu Gherbovan, omul de afaceri Gabriel Chiriac si Florian Ionescu, soferul Gabrielei Birsan, angajat la ICCJ.DNA sustinea ca cercetarile penale efectuate in prezenta cauza fata de cei opt inculpati vizeaza perioada ianuarie 2010 - mai 2011 si, din probele administrate in cursul urmaririi penale, a rezultat un tablou infractional complex, la care au participat, pe de o parte, judecatori si, pe de alta parte, patroni de firme cu interese judiciare ori avocati ai acestora.Procurorii aratau ca judecatorii s-au folosit de prerogativele lor in scopul, precumpentru aniversarile proprii la restaurante exclusiviste din Paris, Bucuresti,si, cazare in apartament dintr-un cartier exclusivist al Parisului,Persoanele din a doua categoriesi, stramutarea ori promisiunea traficului de influenta in perspectiva unor solutii favorabile.Conform DNA, cei patru judecatori si avocatii Radu si Claudia Silinescu Gherbovan, beneficiare ale admiterii stramutarilor, suspendarii judecarii cauzelor pana la solutionarea stramutarilor, traficului de influenta, favorizarii faptuitorului.DNA mai arata ca, pe un alt palier, probele releva relatia dintre Gabriela Birsan si soferul Florian Ionescu, acesta din urma fiind un om in casa aflat la dispozitia personala a judecatoarei."Practicile infractionale s-au bazat pe o retea de cereri de stramutare, concomitent cu suspendarea judecarii cauzelor de fond pana la solutionarea stramutarii, in scopul tergiversarii flagrante in favoarea firmelor beneficiare.Aceasta activitate infractionala a fost facilitata de catre presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal, inculpata Birsan Gabriela Victoria, chiar si in situatii in care nici macar nu s-a solicitat suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea stramutarii.O a doua modalitate a constituit-o solutionarea unor dosare de catre judecatoarea Pusoiu Iuliana in mod favorabil firmelor reprezentate, asistate chiar de catre avocatul Gherbovan Silinescu Radu", mai sustineau procurorii.Anchetatorii notau ca Birsan si Pusoiu au primit, in schimbul acestor servicii judiciare,In cazul lui Birsan, foloasele au fost date direct ori prin intermediul soferului Florian Ionescu, care a dat declaratii mincinoase in favoarea "sefei sale".Procurorii mai aratau caAstfel, judecatorul Anton Pandrea ar fi autorizat, la data de 5.04.2011,El i-a relatat despre aceste inregistrari judecatorului Corina Corbu, iar aceasta, in calitate de "prietena", a atentionat-o pe avocata Claudia Gherbovan, informatia ajungand apoi la Birsan si Pusoiu.De altfel, dupa ce "au aflat despre cercetarile efectuate in cauza", preocuparea majora a lui Pusoiu si Birsan a fost de a-si, mai preciza DNA.