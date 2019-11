Doi medici si 48 de pacienti au fost trimisi in judecata intr-un dosar de coruptie privind acordarea de pensii de invaliditate

Flagrantul

Ziare.

com

Alte 48 de persoane, pacienti, au fost inculpati pentru dare de mita si cumparare de influenta. In acelasi dosar, procurorii DNA au trimis in judecata o persoana care ar fi avut rolul de intermediar, intre medici si pacienti. Acuzatiile: dare de mita si cumparare de influenta.Potrivit DNA, intermediarul dintre medici si pacienti ar fi pretins de la mai multe persoane sume de bani cuprinse intre 1.000 si 1.500 de lei si a primit efectiv suma totala de 57.600 de lei, pentru a le ajuta sa obtina pensii de invaliditate in conditiile in care, in mod normal, nu ar fi beneficiat."Din sumele primite, inculpata ar fi remis o parte din bani (intre 300-600 de lei in cazul pacientilor noi, respectiv intre 300-400 de lei in cazul revizuirilor) medicului Faur Alexandru care, prin incalcarea atributiilor de serviciu, ar fi contribuit la stabilirea unor grade de invaliditate si la eliberarea deciziilor asupra capacitatii de munca," acuza DNA.In total, medicul ar fi primit pentru "serviciile sale" suma totala de 36.250 de lei, precum si diferite produse alimentare si bauturi alcoolice.La data 16 septembrie 2019, intermediarul ar fi primit de la o persoana suma de 600 de lei, din care 300 de lei i-ar fi fost remisi medicului Faur Alexandru, in cabinetul sau, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante."In aceeasi perioada si in acelasi context, inculpata Gruita Carmen Teodora, in calitate de medic specialist endocrinolog in cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, ar fi primit de la pacienti, direct sau prin intermediul aceleiasi inculpate, sume de bani cuprinse intre 150 si 350 de lei (in total 1.500 de lei) precum si produse alimentare, in schimbul eliberarii documentelor medicale necesare incadrarii pacientilor in grad de invaliditate," sustin anchetatorii.Procurori DNA au dispus masuri asiguratorii fata de cei doi medici si fata de persoana fizica cercetata in stare de arest preventiv in prezentul dosar.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.I.S.