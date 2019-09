Dosar de coruptie vizand inspectia tehnica pentru inmatriculare: Spaga de 100 de euro/masina. Reactia RAR

Ziare.

De asemenea, 21 de persoane vor fi duse la audieri, printre acestea fiind si trei lucratori MAI, anunta News.ro."Astazi, 11 septembrie 2019, ofiteri de politie judiciara din 22 de servicii judetene ale Directiei Generale Anticoruptie (Sibiu, Mures, Valcea, Alba, Hunedoara, Arges, Arad, Timis, Bistrita-Nasaud, Salaj, Cluj, Harghita, Covasna, Brasov, Maramures, Satu Mare, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti, Dambovita si Teleorman) si Structura Centrala, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea si Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, in total, 47 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Sibiu, Valcea si Mures, precum si ridicari de inscrisuri de la o institutie publica din Bucuresti, in 3 dosare penale constituite la nivelul celor 3 unitati de parchet, avand ca obiect fapte de coruptie savarsite de functionari publici cu si fara calitate speciala si persoane civile, in legatura cu activitati de identificare, omologare si verificare a starii tehnice a vehiculelor in vederea inmatricularii.Intre cele 3 dosare penale exista conexiuni privind realizarea activitatilor infractionale", anunta Directia Generala Anticoruptie.La Sibiu, ofiterii D.G.A., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, fac 16 perchezitii domiciliare si pun in executare 20 mandate de aducere in Sibiu, Valcea si Mures, mandate emise pe numele unor suspecti, dintre care 3 lucratori MAI.In cadrul dosarului penal constituit la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, sunt cercetati 8 functionari din cadrul unei institutii publice (7 din Sibiu si unul din Valcea), pentru fapte de coruptie legate de atributiunile de serviciu referitoare la procedura de inspectie a vehiculelor in vederea inmatricularii.Totodata, sunt cercetati 3 angajati MAI, pentru fapte de coruptie in legatura cu procedura de inmatriculare a vehiculelor (luare de mita si trafic de influenta) si 9 persoane fizice fara calitate speciala implicate in savarsirea faptelor sub forma complicitatii (intermediari care se ocupau cu identificarea de clienti, preluarea sumelor de bani si remiterea ulterioara catre angajatii institutiei publice).In Valcea, ofiterii D.G.A. fac 24 perchezitii domiciliare pe raza judetului, dintre care 12 la o institutie publica, 11 la locuinte ale unor persoane fizice si una la sediul unei societati comerciale.Dosarul penal constituit la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea a fost inregistrat la data de 01.08.2017, ca urmare a sesizarii din oficiu a Serviciului Judetean Anticoruptie Valcea si vizeaza suspiciuni privind savarsirea, de catre functionari publici si alte persoane, a unor infractiuni de coruptie, in perioada 2017-2019, in legatura cu activitati de identificare, omologare si verificare a starii tehnice a vehiculelor.Simultan cu activitatile de perchezitie domiciliara au loc audieri de persoane la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, iar politistii D.G.A fac verificari si ridicari de inscrisuri de la o institutie publica din localitate.In Mures, ofiterii D.G.A., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza 7 perchezitii domiciliare, dintre care doua la un agent de politie, cercetat pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana.De asemenea, pun in executare mandate de aducere pentru audierea unei persoane in calitate de suspect.Dosarul penal a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Mures ca urmare a sesizarii din oficiu a ofiterilor D.G.A.- S.J.A. Mures.In urma documentarii cauzei a reiesit faptul ca, in perioada 2017-2019, agentul de politie a efectuat operatiuni comerciale de vanzare a unor autoturisme second hand, fara ca veniturile obtinute si activitatile desfasurate sa fie declarate si nici mentionate in documentele specifice.Totodata, din cercetari a mai rezultat ca, in derularea activitatilor comerciale, agentul de politie a fost sprijinit de persoane fizice si functionari ai unor institutii publice de pe raza judetului Sibiu.Observator TV informeaza, citand surse, ca spaga la RAR consta de cele mai multe ori in suma de 100 de euro, plasata de proprietar in scrumiera masinii. In acest fel se evita posibilitatea unui flagrant, iar spaga era foarte greu de probat.Intr-un final, totul a fost posibil datorita unor agenti sub acoperire.