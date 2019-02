Ziare.

Dragnea a spus ca PNDL este un program care ii este "foarte drag", pe care el l-a "inventat impreuna cu Sevil Shhaideh". Pana acum, prin acest program s-au consumat de la bugetul de stat 10 miliarde de euro si Dragnea a promis ca alte 10 miliarde vor fi alocati pentru etapa urmatoare.Firma preotului Madalin Iscru nu are niciun angajat, are cifra de afaceri zero, insa cu toate acestea a castigat peste 130 de contracte in mai multe judete ale tarii. Printre lucrurile descoperite de jurnalistii Recorder.ro s-a numarat si un contract prin care primaria Stejaru a platit firmei preotului Iscru 100.000 de euro pentru a instala 46 de lampi stradale in catunul Altan Tepe.In urma acestor dezvaluiri, Serviciul Teritorial Constanta din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie s-a autosesizat si a deschis, saptamana trecuta, un dosar pentru abuz in serviciu in cazul afacerilor cu contracte PNDL derulate intre primariile din Constanta si firma Hercinic SRL, informeaza, miercuri, Recorder.ro Un al doilea dosar a fost deschis in paralel in judetul Tulcea. Jurnalistii spun ca un comisar de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice a descins in Primaria Stejaru si a ridicat mai multe documente pentru a vedea cum a fost posibil sa se plateasca pentru un bec aproximativ 2.000 de euro.Amintim ca despre aceasta ancheta jurnalistica a fost chestionat si noul ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu, insa social-democratul a insistat ca programul este unul "revolutionar" si a ignorat datele prezentate de Recorder.ro."Am sa va demonstrez tuturor ca acest program revolutionar care se numeste PNDL functioneaza si functioneaza foarte bine. Si am sa va demonstrez acest lucru mergand la fata locului.Am o rugaminte, sa verificati ce se intampla din punct de vedere tehnic cu derularea Programului National pentru Dezvoltare Locala. Din momentul in care finantarea pleaca de la minister si se semneaza contractul de finantare, autoritatea locala beneficiara deruleaza tot ceea ce inseamna licitatie, si nu Ministerul Dezvoltarii.Dar voi fi foarte atent la toate semnalele publice si va rog din suflet sa verificati, pentru ca vorbim de aproape jumatate din populatia Romaniei care traieste in mediul rural si peste 60 la suta, aproape 70 la suta din aceste proiecte, 30 de miliarde de lei din anul 2016 pana in anul 2020, 70 la suta din aceasta suma se duce exclusiv in mediul rural, pe proiecte", a insistat Daniel Suciu la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit Adevarul.ro In ancheta "Dumnezeul achizitiilor" sunt prezentati insa lideri locali care recunosc ca au ales firma preotului Iscru pentru ca asa li s-a cerut "de la centru".Cat despre preot, intrebat cum e posibil sa preia o firma fantoma si apoi imediat sa castige contracte pe bani publici, acesta a raspuns: "Dumnezeu face minuni. D-aia slujim lui, ca ne iubeste si face minuni".