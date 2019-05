Dosarul familei Cosma s-ar putea solutiona mai repede, dupa ce DNA a facut contestatie in anulare

In cazul in care se admite contestatia in anulare, judecarea acestui caz se reia din faza de apel.

Cronologia dosarului

Motivul: procurorii DNA au facut o contestatie in anulare - cale de atac extraordinara, in baza deciziei Curtii Constitutionale privind nelegalitatea completurilor de 5 judecatori.Concret, DNA cere anularea deciziei din 26 martie 2018, prin care condamnarile date in acest caz au fost casate, iar intregul dosar a fost trimis pentru judecata in faza de fond.Asa ca la termenul de astazi procurorul DNA a cerut amanarea rejudecarii procesului, pana la solutionarea contestatiei in anulare, care are termen pe 11 iunie.Vlad si Mircea Cosma au fost prezenti astazi in sala de judecata, dar nu au facut declaratii.Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost trimis in judecata pentru luare de mita si abuz in serviciu, fiul sau, deputatul PSD Vlad Cosma, pentru trafic de influenta, directorul Directiei "Patrimoniu" din CJ Prahova, Daniel Alixandrescu, pentru luare de mita si abuz in serviciu, iar afaceristul Razvan Alexe, pentru trafic de influenta si dare de mita.Un complet de 3 judecatori decide condamnarea celor patru inculpati astfel: Mircea Cosma - 8 ani, Vlad Cosma - 5 ani, Daniel Alixandrescu - 6 ani si Razvan Alexe - 2 ani si 6 luni.Un complet de 5 judecatori decide, in majoritate, desfiintarea sentintelor de condamnare si trimiterea dosarului pentru rejudecare in faza de fond. Dupa motivarea deciziei, procesul a fost reinregistrat la Sectia Penala de la Inalta Curte pe 27 martie 2019, urmatorul termen de judecata a fost stabilit pe 16 mai.DNA depune o contestatie in anulare si cere anularea sentintei din 26 martie 2018. Procurorii cer ca, dupa anularea acesteia, un complet de 5 judecatori sa judece dosarul din faza de apel. Primul termen de judecata este pe 11 iunie.