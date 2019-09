Dosarul Ferma Baneasa: De ce au fost condamnati milionarul Truica si Paul Al Romaniei, iar miliardarul Steinmetz a fost achitat

"Fapta grava"

Acestea sunt o parte dintre motivele pentru care Curtea de Apel Brasov l-a condamnat pe Remus Truica la o pedeapsa totala de 4 ani de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Baneasa si a padurii Snagov, caz cu un prejudiciu de peste 135 de milioane de euro.Remus Truica a fost sef de cabinet al premierului Adrian Nastase si detine la Snagov cel mai mare si mai luxos domeniu privat din jurul Capitalei. In 2010, relatia cu vestita cantareata franceza Patricia Kaas l-a adus in prim-planul presei mondene.In "dosarul Ferma Baneasa", milionarul a fost gasit vinovat de trafic de influenta si spalare de bani. In acelasi timp, instanta l-a achitat pe Truica pentru o alta infractiune de spalare de bani si pentru complicitate la abuz in serviciu si a constatat ca infractiunea de dare de mita s-a prescris.Instanta a mai dispus confiscarea speciala de la Remus Truica a mai multor terenuri din Snagov in suprafata totala de aproximativ 141.000 de metri patrati.Este un caz in care sunt implicati avocati de top, afaceristi sau consultanti politici - miliardarul Benyamin "Beny" Steinmetz, consultantul politic Tal Silberstein, asa-zisul print Paul Al Romaniei, avocatul Robert Rosu sau afaceristul Dan Andronic.Decizia Curtii de Apel Brasov nu este definitiva, cazul urmeaza sa ajunga pe masa magistratilor Inaltei Curti.Atunci cand a pronuntat sentinta in cazul lui Truica, Curtea de Apel Brasov a tinut cont inclusiv de faptul ca acuzatile aduse celor implicati in acest caz erau din perioada 2006-2007."La individualizarea pedepsei instanta va tine cont si de durata mare de timp scurs de la data savarsirii infractiunii, faptul ca pentru aceste fapte s-au mai facut cercetari anterior, dispunandu-se solutii de netrimitere in judecata, dupa care s-a redeschis urmarirea penala,", sunt alte circumstante atenuante invocate de judecatori.Magistratii au mai explicat ca au tinut cont de de gravitatea faptelor comise de Remus Truica si de necesitatea constientizarii de catre acesta a consecintelor acestor fapte.In plus, infractiunea de trafic de influenta a avut ca rezultat obtinerea unor bunuri foarte valoroase de catre societatea Reciplia, "".In acest caz, societatea Reciplia a fost condamnata la plata unei amenzi de 200.000 de lei pentru trafic de influenta. Curtea de Apel Brasov a decis si confiscarea speciala a mai multor terenuri din Snagov aflate in proprietatea societatii Reciplia in suprafata de aproximativ 370.000 de metri patrati."Pe de alta parte, la individualizarea pedepsei instanta va tine cont si de faptul ca, dar pentru care s-au intampinat dificultati prin opozitia unor persoane care erau convinse ca inculpatul Al Romaniei Paul Philippe nu ar fi avut dreptul la retrocedarea acestor bunuri", mai motiveaza instanta.Cele mai importante probe care au cantarit in vinovatia lui Truica: declaratia asa-zisului print Paul, mai multe marturii de martori, dar si interceptari. Curtea de Apel Brasov explica pe zeci de pagini probele."Remus Truica mi-a spus ca are relatii la nivel politic, ca el este foarte interesat de Snagov si Baneasa si ca poate sa recupereze pentru noi.(...)Cand am ezitat sa semnam, fiind nemultumiti de procentele luate de Truica, acesta ne-a spus ca este ultima sansa pe care o avem, ca altfel nu vom obtine nimic."."Precizez ca intelegerea care mi s-a propus era aceea ca eu sa cedez drepturile litigioase unei firme Reciplia SRL, conditie pusa de Remus Truica, fara care intelegerea ar fi cazut. Fiecare parte trebuia sa ia 50% din bunurile care vor fi obtinute, eu primind si un avans de 4 milioane de euro.".Printul Paul Al Romaniei a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru cumparare de influenta. Magistratii au mai confiscat de la acesta suma de 4 milioane de euro.Instanta a tinut cont in primul rand de gravitatea infractiunii comise, constand in promisiunea si darea unor bunuri cu o valoare foarte mare, in schimbul folosirii influentei pe care inculpatul Remus Truica o avea pe langa functionarii competenti sa dispuna cu privire la cererile de retrocedare a bunurilor mostenite de la fostul Rege Carol al II-lea.", motiveaza Curtea de Apel Brasov.Instanta da de inteles ca Paul Al Romaniei nu s-ar fi priceput sa-si sustina singur cererile de retrocedare."De asemenea, trebuie tinut cont la individualizarea pedepsei si de faptul ca inculpatul", motiveaza judecatorii.Circumstantele atenuante: are o varsta destul de inaintata, este bine integrat in societate si a desfasurat activitati licite pana in prezent, in tara si in strainatate.Miliardarul "Beny" Steinmetz este judecat in acesr caz pentru constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor. Verdictul Curtii de Apel Brasov: achitare.In decembrie 2015, Beny Steinmetz era cotat drept cel mai bogat israelian, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires si se afla pe locul 178 din lume. Averea lui este estimata la 7,4 miliarde de dolari, in scadere cu 10,4% fata de aceeasi perioada a anului 2014.Potrivit DNA, el a condus legaturile infractionale ale grupului organizat din afara tarii, prezent rar in Romania, a asigurat mare parte din banii care au fost necesari pentru a fi avansati in cadrul proiectului infractional ce formeaza obiectul cauzei.Curtea de Apel Brasov arata ca din probele administrate in cursul urmaririi penale si in cursul cercetarii judecatoresti nu se confirma savarsirea infractiunilor de care era acuzat.Cea mai grava infractiune de care era acuzat Steinmetz era de constituire a unui grup infractional organizat, alaturi de mai multi inculpati din dosar.Curtea de Apel Brasov a arata ca "singurul inculpat din cadrul presupusului grup infractional organizat care a comis infractiunea de trafic de influenta este inculpatul Truica Remus, in sarcina celorlalti inculpati neretinandu-se comiterea vreunei infractiuni. Asadar, nu este intrunita conditia obiectiva a existentei cel putin a trei persoane care sa constituie un grup infractional organizat cu scopul savarsirii de infractiuni".In al doilea rand, instanta a aratat ca nu se poate retine ca scopul infiintarii societatii Reciplia ar fi fost acela de savarsire a unor infractiuni de coruptie, ci acesta a fost unul licit, de achizitionare a drepturilor succesorale ale lui Paul Al Romaniei."Chiar daca inculpatul Truica Remus a savarsit infractiunea de trafic de influenta descrisa mai sus, nu rezulta din nicio proba ca acesta s-ar fi inteles cu ceilalti inculpati care detin parti sociale la aceasta societate ca scopul societatii sa il constitie savarsirea de fapte de coruptie. In sustinerea caracterului licit al infiintarii societatii Reciplia SRL sta si faptul ca unul din detinatorii unor parti sociale la aceasta societate, martorul Dimofte Radu, nu a fost trimis in judecata pentru vreo infractiune"."Convorbirile telefonice interceptate in cauza si depuse la dosar nu releva existenta unor relatii de tipul celor care caracterizeaza un grup infractional organizat, respectiv existenta unui lider autoritar, impartirea atributiilor infractionale intre membri grupului, folosirea frecventa a unor mijloace ilicite pentru atingerea scopului grupului, ci denota existenta unor relatii normale intre partenerei de afaceri", mai explica instanta.Potrivit Curtii de Apel Brasov, caracterul licit al afacerilor lui Steinmetz in Romania, cel care controla majoritatea partilor sociale ale firmei Reciplia, rezulta chiar dintr-o declaratie pe care miliardarul o face la o intalnire cu Paul Al Romaniei."Dupa cum stiti, noi ne ocupam de afaceri in marile tari, daca inseamna ceva, suntem persoane foarte seriose, considerati-ne oameni foarte seriosi, onesti. Vrem doar ... suntem doar oameni de afaceri, nu ne intereseaza altceva mai mult.Sunt recunoscator pentru aceasta oportunitate de a va intalni fata in fata si singura motivatie a noastra aici este ca dorim sa investim foarte multi bani in afacerea asta, avand un low profile. Consider ca e timpul sa aducem asta la adevarata valoare. Cu intelegere buna de ambele parti si intr-o atmosfera placuta, pentru ca probabil impreuna putem clarifica si rezolva asta si sa va sustinem, sa lucram din greu si sa va fim aproape.Sunt sigur ca daca vreti, puteti sa verificati ceea ce spunem. Daca v-as fi sunat, v-as fi spus. Nu as fi ascuns!"