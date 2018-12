Dosarul Malaxa: Sapte persoane, condamnate definitiv. Declaratii detaliate despre Secureanu, care nu recunoaste acuzatiile

Au platit o parte din prejudiciu

Procesul lui Secureanu continua

Cine sunt cei condamnati

Inelul lui Suleyman

Cadouri de sute de mii de lei

Masina pentru manager

Practic, Curtea de Apel Bucuresti a confirmat sentintele similare date de Tribunalul Bucuresti. Cea mai mare pedeapsa a primit-o Margareta Preda, director financiar-contabil la Malaxa, 3 ani de inchisoare cu suspendare.Alti trei angajati din unitatea medicala au primit peste 2 ani de inchisoare:, tehnician administrativ - 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare;, specialist IT - 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare;, sef al Serviciului Tehnic - Administrativ - 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare.In cazul afaceristilor, pedepsele au fost mai mici:- 2 ani de inchisoare cu suspendare;- 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare;- 1 an de inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Bucuresti a luat act ca doi dintre inculpati au achitat o parte din prejudiciu: Margareta Preda suma de 10.300 de lei, iar Eugenia Dumitru - 155.600 de lei.Potrivit minutei, cei sapte trebuie sa plateasca Spitalului Malaxa despagubiri in valoare de 2,2 milioane de lei. Sentinta este definitiva.Cele sapte persoane au ales sa fie judecate in procedura simplificata, care presupune recunoasterea integrala a faptelor, iar in schimb condamnarea este redusa cu o treime.In acelasi timp, medicul Florin Secureanu, acuzat de delapidare si luare de mita, nu a recunoscut acuzatiile DNA. Dosarul acestuia se judeca la Tribunalul Bucuresti, iar urmatorul termen este pe 10 decembrie. Alti trei afaceristi implicati in acest caz, Mihai Mesner, Gabriel Deaconu si Cristian Ionita, neaga acuzatiile si sunt judecati in acest proces.In cazul angajatilor de la Malaxa care au fost condamnati, acestia au fost acuzati ca l-au ajutat pe Secureanu sa delapideze institutia medicala. Ei s-ar fi implicat in emiterea unor acte financiar-contabile, documente care ar fi fost intocmite in fals, prin care sa justifice banii scosi fara drept din patrimoniul spitalului. Era vorba de operatiuni fictive.Directorul Margareta Preda a dat detalii explicite in declaratia sa de la DNA."Incepand cu anul 2009 si pana in noiembrie 2016, fostul manager al spitalului, Secureanu Florin Adrian, a cerut sume de bani din casieria spitalului clinic N. Malaxa cu justificarea decontarii in numerar a unor facturi fictive de prestari servicii si livrari de bunuri emise pe numele Vetigraph Informatica SRL si Rys Force Company SRL.Astfel, in perioada 2009-2016,, spunandu-ne expres ca are nevoie de o anumita suma de bani, cel mai des fiind vorba de 2.000 de lei. Noi ne conformam cerintelor acestuia si intocmeam dispozitii de plata/incasare catre casierie", a declarat fostul director financiar-contabil de la Malaxa.Potrivit DNA, Florin-Adrian Secureanu a facut mai multe achizitii extravagante din banii unitatii medicale: bijuterii, cadouri sau chiar o limuzina.Afaceristii care achitau cumparaturile primeau banii inapoi prin contracte fictive incheiate cu spitalul, potrivit procurorilor DNA.este asociat si administrator la Yarouse Jewellery. Pusa in fata probelor evidente, facturile prin care o societate care comercializeaza bijuterii ajunsese sa curete instrumentar ginecologic, femeia a recunoscut acuzatiile. Era vorba de inele de dama si barbatesti, butoni, o bratara de dama, un lant pentru fiica fostului manager.Trandafir a povestit ca printre bijuteriile livrate managerului de la Malaxa a existat si un inel barbatesc cu insemne masonice, dar si un alt inel de dama pentru iubita acestuia, Cristina Eugenia Chiriac, cunoscuta ca "Vrabi"."Secureanu mi-a cerut sa facturez catre spitalul Malaxa servicii de curatare instrumentar medical, precizandu-mi expres ca aceasta este metoda prin care puteam sa incasez banii reprezentand contravaloarea bijuteriilor", a povestit Trandafir.este administratorul firmei Borealy Gifts. Potrivit probelor DNA, Secureanu a cumparat de la aceasta societate flori si cosuri de cadouri in valoare de 545.000 de lei. Nota de plata a fost achitata tot de Spitalul Malaxa. Floraria a facturat fictiv catre unitatea medicala servicii de tip IT.La DNA, Rasoiu a explicat procurorilor ca Borealy Gifts nu a efectuat niciodata activitati constand in reparatii si mentenanta IT si nici nu a avut niciodata angajati in acest domeniu. Afaceristul a explicat ca aceste produse cadou erau comandate in general de sarbatori sau cu diverse ocazii festive (Paste, Craciun, 1 si 8 martie) si erau livrate atat la spital, cat si la domiciliul lui Secureanu.Firma sa a livrat si alte bunuri, la comanda lui Secureanu (vin, cafea dulciuri, stilouri), dar nu s-au intocmit niciun fel de acte cu privire la vanzarea acestora catre spital. Motivul: adevarata natura a operatiunii de achizitie a fost ascunsa prin incheierea documentelor justificative fictive.controla societatea Danisim Forever, care furniza alimente la Malaxa din 2009. In mod ciudat, din 2010, a inceput sa factureze catre spital prestari de servicii de tip reparatii si intretinere IT.Ea a povestit la DNA ca in 2010, atunci cand la conducerea spitalului a venit Secureanu, acesta ar fi chemat-o si i-ar fi transmis ca, daca doreste continuarea relatiilor comerciale cu spitalul, va trebui sa accepte unele "reguli si conditii".Practic, Danisim Forever trebuia sa achizitioneze diverse bunuri, iar ca modalitate de recuperare a banilor astfel cheltuiti i-a propus sa emita facturi fictive de prestari servicii catre spital. Afacerea a debutat in 2010, cand firma a cumparat peste 200 de cadouri in valoare de 20.000 de lei pentru angajatii spitalului.In martie 2010, Danisim Forever a cumparat, la solicitarea lui Secureanu, o limuzina marca GWM Hover, pe care a achitat 50.000 de lei.Afacerista a declarat la DNA ca a platit si alte facturi, dar ca i-ar fi dat sume de bani lui Secureanu.