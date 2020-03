Dosarul Microsoft: Judecatorii inceteaza procesul pentru Florica si Pescariu, dar le confisca 21 de milioane de dolari

Acuzatiile DNA

Traseul banilor

Ziare.

com

Potrivit minutei instantei, judecatorii au decis confiscarea mai multor sume de bani:- De la, suma de 10.858.479 de dolari;- De la, suma de 10.858.479 de dolari;- De la afaceristul), suma de 1.070.557 de dolari.Judecatorii au mentinut in acest dosar masurile asiguratorii dispuse de procurorii DNA pe conturi bancare, bunuri mobile si imobile. Decizia poate fi contestata cu apel.Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de DNA in februarie 2018 pentru spalare de bani, fapta comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.Acuzatiile au legatura cu banii obtinuti din afacerea Microsoft de firma Fujitsu Siemens Computers.DNA mai arata ca suma de 22.787.515 de dolari, reprezentand aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG."In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11 mai 2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30 noiembrie 2004.In perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd) ", mai spune DNA.Procurorii sustin ca persoanele implicate in operatiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florica si Dinu Pescariu, ultimul fiind si beneficiarul final al unei parti din suma de peste 22 de milioane de dolari."Prin contributia la infiintarea firmelor offshore Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, precum si la incheierea contractelor fictive de prestari servicii dintre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, inculpatii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare mentionate, care nu s-ar fi putut realiza in lipsa acestor elemente", precizeaza DNA.