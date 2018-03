Dragomir acuza DNA ca a facut protocoale interinstitutionale. Directia spune ca are acces la 21 de baze de date

Ziare.

"In ultimele zile, in spatiul public s-a reluat o tema recurenta, prin care se acrediteaza ideea ca procurorii anticoruptie au acces la bazele de date ale altor institutii publice din cadrul administratiei doar ca urmare a incheierii unor protocoale interinstitutionale, fara a avea o baza legala.Concret, temeiul juridic al incheierii acestor acte il reprezinta articolul 267 (Accesul la bazele electronice de date) din Codul de procedura penala, care reglementeaza in mod expres atat dreptul de acces direct al procurorilor si al instantelor, cat si obligatia institutiilor care gestioneaza asemenea baze de date de a colabora cu organele judiciare in vederea asigurarii accesului la informatiile existente. In acest moment, in baza prevederilor legale mentionate mai sus, Directia Nationala Anticoruptie are acces la un numar de 21 baze de date, intre care si cea mentionata de dvs. in solicitare", se arata intr-un raspuns al DNA transmis catre Mediafax.Sursa citata precizeaza si ca: "in Codul Civil se reglementeaza liberul acces al oricarei persoane la inscrierile din cartea funciara. Astfel, conform art. 883 privind cercetarea cartii funciare, orice persoana, fara a fi tinuta sa justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciara, precum si celelalte documente cu care aceasta se intregeste, potrivit legii.Mapa cu inscrisurile care au stat la baza efectuarii inscrierilor in cartea funciara poate fi consultata de orice persoana interesata, cu respectarea dispozitiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. La cerere, se vor elibera extrase sau copii certificate, conforme cu exemplarul original aflat in arhiva".Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, a declarat ca DNA a incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba acces fara mandat la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor.Potrivit documentului, publicat pe blogul Romania 3.0, obiectul protocolului "il constituie asigurarea accesului persoanelor anume desemnate din cadrul DNA la datele din sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara, aflate in administrarea ANCPI, denumite in continuare baze de date, pentru indeplinirea atributiilor specifice".Totodata, se mai arata, in acelasi act, ca "DNA are acces direct la baza proprie de date administrate de catre ANCPI; In cazul in care informatiile solicitate de DNA nu se regasesc in baza de date mentionata, ANCPI va depune toate diligentele pentru obtinerea informatiilor solicitate si le va comunica DNA de indata ce acestea sunt disponibile. (...) In aplicarea prezentului Protocol, informatiile obtinute de DNA din bazele de date vor fi considerate ca provenind din comunicari ale ANCPI cu scop de informare".Dragomir sustine ca in aceasta maniera au fost verificate date si documente privind proprietatile unor oameni de afaceri, persoane din media, dar si politicieni."Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu si familia sa, Liviu Dragnea si familia sa, Victor Ponta, Vasile Blaga, Eduard Hellvig, Cristian Busoi si altii", sunt numele pe care le da exemplu Daniel Dragomir.