Dupa 6 ani de procese, dosarul lui Vlad si Mircea Cosma se plimba intre instante. Tribunalul Prahova redeclina cazul la Inalta Curte

Un caz "istoric"

Decizia a fost data luni si este fara cale de atac. Pentru ca Inalta Curte declinase cazul la Ploiesti, Tribunalul Prahova a decis sesizarea completului de 5 judecatori care sa stabileasca cine judeca acest proces."Declina competenta in favoarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Penala - completul de 3 judecatori. Constata ivit conflictul negativ de competenta intre Tribunalul Prahova si Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala - completul de 3 judecatori.Sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala - completul de 5 judecatori, in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta. Fara cale de atac," este minuta Tribunalului Prahova. Este vorba de o speta care a fost pe rolul Inaltei Curti din aprilie 2014, in perioada in care Vlad Cosma era deputat, insa mandatul parlamentar al acestuia a expirat in 2016. In septembrie 2019, Inalta Curte declinase cazul la Ploiesti, deoarece Vlad Cosma nu mai este deputat, asa ca dosarul ar fi trebuit judecat de o instanta obisnuita.Initial, Inalta Curte a dat condamnari grele in acest caz, in care erau acuzatii foarte grave de coruptie: Mircea Cosma a fost condamnat la 8 ani de inchisoare, iar Vlad Cosma la 5 ani de inchisoare. Sentinta a fost desfiintata in martie 2018 de un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte, iar dosarul a fost trimis la rejudecare.I.S.