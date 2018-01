Elan Schwarzenberg a fost trimis in judecata intr-un dosar disjuns din cel al lui Radu Mazare

Ziare.

"Inculpatul Schwartzenberg Emilian, in cursul anului 2011, l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al societatii Shapir Structures SRL, sa ii dea suma totala de 175.000 de euro lui Radu Stefan Mazare, primarul municipiului Constanta de la acea vreme, pentru ca acesta sa faca demersuri astfel incat societatea Shapir Structures SRL sa castige o licitatie avand ca obiect contractul de construire a Campusului social 'Henri Coanda' in valoare de circa 10 milioane de euro din Constanta", se arata intr-un raport al DNA privind dosarele solutionate in decembrie 2017.Potrivit anchetatorilor, ajutorul acordat de Schwartzenberg a constat, pe de o parte, in faptul ca a intermediat darea sumei de 175.000 de euro prin interpunerea, pe traseul banilor, a societatii offshore Melici Management Inc. - societate al carei beneficiar real era - si, pe de alta parte, a facilitat relatia dintre Radu Mazare si Avraham Morgenstern, fiind prieten cu cei doi.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile dispuse in cauza.