Europa FM: DNA ancheteaza cererile unor rusi de a deveni cetateni romani

La intrebarile jurnalistilor Europa FM , oficialii Ministerului Public au precizat ca ancheta vizeaza fapte precum abuz in serviciu si sustragere sau distrugere de inscrisuri, in legatura cu unele dosare de acordare a cetateniei romane.In acest moment ancheta penala este la inceput si cercetarile se fac in rem.Secretarul de stat din cadrul Ministerului de Externe, Ana Gutu, sef al Departamentului pentru relatia cu Republica Moldova, a declarat, la Europa FM, ca problemele penale descoperite in Romania afecteaza intreg procesul de acordare a cetateniei pentru moldovenii din Republica Moldova.Citeste mai multe despre ancheta DNA ce priveste cetateni rusi care au cerut cetatenie romana pe EuropaFM.ro