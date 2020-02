Exclusiv Marturia politistului care a santajat-o pe Emilia Sercan: Eu am perceput ca scopul era salvarea carierei rectorului Academiei de Politie

Probele cheie

Discutii similare au purtat si pe aplicatia Telegram, aplicatiile fiind considerate mai sigure/securizate si mai greu de interceptat in cazul unei anchete. Detaliile sunt din dosarul in care chestorul si comisarul-sef sunt judecati pentru instigare la santaj.Acestea apar si intr-un proces care a fost separat de acest caz, cel in care subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu, din cadrul Academiei de Politie, a fost condamnat pe 9 decembrie 2019, la 1 an de inchisoare cu amanarea executarii, pentru ca i-ar fi trimis mesaje de amenintare jurnalistei Emilia Sercan.In acest caz, Barbulescu a acceptat sa colaboreze cu anchetatorii, a pledat vinovat pentru santaj si a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA pentru aceasta sentinta.Acordul de recunoastere a vinovatiei facut de Barbulescu cu DNA a fost admis de Tribunalul Bucuresti, dar a fost contestat de comisarul sef Petrica-Mihail Marcoci, in calitate de "persoana interesata". Curtea de Apel Bucuresti a stabilit primul termen de judecata pe 24 februarie, potrivit portalului instantelor.Potrivit Tribunalului Bucuresti, in acest caz sunt mai multe probe cheie: cum ar fi perchezitia informatica a telefoanelor, in care au fost gasite discutiile de pe WhatsApp si Telegram, interceptarile unor convorbiri realizate in mediul ambiental, care au fost realizate in baza unui mandat emis de jduecatorii Curtii de Apel Bucuresti, un raport de constatare tehnico stiintifica, declaratii ale unor martori, plangerea Emiliei Sercan dar si marturia lui Barbulescu.Potrivit procurorilor DNA, Iacob si Marcoci erau nemultumiti de demersurile Emiliei Sercan, care scria despre doctoratele plagiate care au fost obtinute la Academia de Politie. In plus, in martie 2019, jurnalista a dezvaluit ca lucrarea lui Adrian Iacob este plagiata cel putin 70%.Articolele au determinat demararea unor anchete administrative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si a unor verificari ale comisiei de etica din cadrul Academiei. In acest context, Iacob si Marcoci au planuit discreditarea jurnalistei.Pentru aceasta, cei doi au apelat la serviciile unor subordonati, care aveau calitatea de ofiteri de politie. Unul dintre acesti ofiteri a fost subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu, care absolvise cursurile Academiei de Politie in cursul anului 2018 si care fusese angajat in acelasi an in cadrul institutiei de invatamant, ca ofiter debutant, in urma demersurilor facute de Iacob.Potrivit anchetei, comunicarile dintre Iacob si Barbulescu se realizau folosind in mod exclusiv aplicatii criptate pentru a evita interceptarea comunicatiilor.Initial, Barbulescu a fost pus sa caute pe internet informatii potential compromitatoare la adresa Emiliei Sercan.La sfarsitul lunii martie - inceputul lunii aprilie 2019, Iacob si Marcoci i-au cerut lui Barbulescu sa transmita mesaje de amenintare jurnalistei, pentru a o determina sa inceteze investigatiile jurnalistice care ii vizau nemijlocit. Cei doi l-au asigurat ca nu va putea fi depistat de organele de urmarire penala. Barbulescu a acceptat, desi, asa cum noteaza si anchetatorii, nu avea niciun interes personal in acest sens, avand in vedere ca nu detinea titlul stiintific de doctor si nu era vizat in niciun mod de investigatiile jurnalistice.", marturiseste Barbulescu.Un lucru esential, aceasta modalitate de transmitere a mesajelor a fost conceputa de catre Marcoci, care s-ar fi folosit de cunostintele tehnice dobandite in calitatea sa anterioara de ofiter de informatii.In perioada 2001-2005, Marcoci (foto) a lucrat in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (DIPI), serviciul secret al Ministerului de Interne, cunoscut ca "Doi si-un sfert".Potrivit CV-ului, el a activat ca ofiter specialist la Diviziunea Informatii - Sectorul de Combatere a Macrocriminalitatii Economico-Financiare si Anticoruptie (2002-2005) si ca ofiter operativ la Diviziunea Supraveghere Operativa, Investigatii si Transmisiuni (2001-2002).Planul acestuia, potrivit DNA: telefonul si cartele sa fie achizitionate special in acest scop din locuri diferite si care urmau sa fie distruse imediat dupa folosire. De asemenea, mesajele urmau sa fie transmise dintr-o locatie cat mai indepartata de locuinta lui Barbulescu.Deplasarea in acest loc urma sa se realizeze fara ca Barbulescu sa aiba asupra sa telefonul personal, pentru a evita in acest mod ca telefonul personal si cel folosit la comiterea faptei sa fie active in acelasi timp si in acelasi loc si sa se poata realiza astfel o legatura intre ele.Marcoci a cerut si unei alte persoane sa achizitioneze doua telefoane mobile si sa creeze doua conturi de email fictive, in acelasi scop, insa aceasta s-a temut de posibilele repercusiuni si nu a dat curs solicitarii. Acesta a povestit totul la DNA.," a declarat martorul.Barbulescu a executat ordinele si a trimis mai multe mesaje Emiliei Sercan, intai pe contul de Facebook, apoi pe numarul de telefon.," era unul din mesaje.Pe 17 aprilie 2019, jurnalista Emilia Sercan a postat pe reteaua Facebook cum arata mesajul de amenintare primit si faptul ca a depus o plangere la Politia Capitalei. O parte din mesaj a fost cenzurata, pentru protectia unor apropiati ai Emiliei Sercan.Dupa trimiterea mesajului, Barbulescu a indepartat cartela din telefon, a distrus aparatul strivindu-l cu autoturismul, dupa care a aruncat o parte din componente in Lacul Morii si o alta parte intr-un cos de gunoi.Dupa ce Emilia Sercan a publicat pe Facebook mesajul primit, iar mass-media a comentat cazul, intreaga zi de 17 aprilie 2019, Politia a deschis o ancheta.Potrivit DNA, pe 18 aprilie 2019, Iacob se intalneste cu Barbulescu in sala de forta a Academiei de Politie si ii transmite ca a vorbit cu cineva de la Directia Generala Anticoruptie despre dosar si ca, daca se va descoperi ca Barbulescu a cumparat telefonul folosit pentru transmiterea mesajelor, sa sustina ca anterior zilei de 15 aprilie 2019 il vanduse unei persoane necunoscute.De asemenea, i-a cerut sa declare ca tranzactia s-ar fi realizat intr-un parc de vanzari masini, intrucat acolo nu sunt camere de filmat.In aceeasi zi, Barbulescu discuta si cu Marcoci, iar prorectorul i-a spus ca a aflat ca Serviciul Roman de Informatii nu este implicat in ancheta, "astfel incat totul e in regula".Audiat pe 24 aprilie 2019, Barbulescu recunoaste tot si pune la dispozitia procurorilor capturile discutiilor pe care le-a avut pe WhatsApp si Telegram cu Iacob si Marcoci. El este de acord sa faca si testul cu detectorul de minciuni, iar poligraful nu a identificat semne ale comportamentului simulat.In plus, subinspectorul a fost de acord sa participe la intalniri si sa realizeze schimburi de mesaje cu Iacob si Marcoci, sau intermediari ai acestora, in cadrul carora sa discute despre imprejurarile in care a adresat amenintari Emiliei Sercan, in vederea strangerii de date si informatii necesare stabilirii situatiei de fapt.Asa ca in mai 2019, atunci cand Barbulescu se intoarce la locul de munca, acesta are o discutie cu Marcoci in care prorectorul il intreaba repetat daca mesajele de amenintare au fost sterse.Timp de mai multe zile, Barbulescu si cei doi superiori discuta despre acest caz. Sefii Academiei insista ca subinspectorul sa nu -i implice pe cei doi. Iacob ii transmite sa gestioneze situatia in asa fel incat sa scape cu totii si reitereaza promisiunea ca va fi pastrat in cadrul academiei, in ciuda dosarului penal.Toate discutiile dintre cei trei sunt probe in dosarul de la Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorul care a analizat situatia subinspectorului Barbulescu a aratat ca acesta are posibilitati de indreptare, aplicarea imediata a pedepsei de 1 an inchisoare nu este necesara, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata."Inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale care sa impuna aplicarea unui tratament agravant si beneficiaza de sprijinul familiei, avand deci posibilitati de reinsertie sociala si in absenta plasarii sale in regim de detentie iar masurile si obligatiile prev. de art. 85 C.pen. (), reprezinta parghia prin care acest lucru se poate realiza", motiveaza Tribunalul Bucuresti.Instanta i-a instituit mai multe obligatii acestuia, printre care si sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 40 de zile, la Administratia Domeniului Public Bucuresti - Sector 2 Bucuresti sau Administratia Domeniului Public Bucuresti - Sector 6 Bucuresti.Pe de alta parte, Marcoci si Iacob contesta acuzatiile DNA. Inalta Curte a constatat marti seara legalitatea rechizitoriului si a administrarii probelor in dosarul lor. Practic, procesul a trecut de faza de Camera Preliminara si urmeaza sa inceapa procesul in care sunt judecati pentru instigare la santaj.