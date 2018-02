Exclusiv Surpriza din calculatorul procurorului Iorga Moraru - Discutiile cu milionarul Florian Walter

Mandat de la Inalta Curte

Afaceristul i-a dezvaluit lui Iorga Moraru posibile infractiuni de santaj la adresa unor politicieni. Discutiile au fost inregistrare si gasite in calculatorul procurorului de la DNA."Trebuie sa aveti un pic de rabdare. Lucrurile nu se rezolva peste noapte. O sa se administreze cel mai probabil o expertiza, o sa vedeti ce spune expertiza...", ii transmitea, intr-o discutie telefonica, Mihaiela Iorga Moraru lui Florian Walter, afaceristul care controleaza firma Romprest.Milionarul era fugit in Emiratele Arabe Unite si era dat in urmarire internationala. Asta dupa ce procurorii DIICOT Ploiesti l-au acuzat ca a coordonat un grup infractional organizat care ar fi desfasurat operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor. Din Dubai, Florian Walter a contactat-o pe Iorga Moraru si au avut mai multe discutii. Convorbirile au fost inregistrate de procuror cu un reportofon si stocate in calculator.Atunci cand Iorga Moraru a fost revocata din functia de procuror la DNA, unul din politistii care lucra cu aceasta si-a adus aminte de aceste interceptari. El se ocupase de descarcarea fisierelor din reportofon in calculator, la solicitarea procurorului.Convorbirile au loc in contextul in care Iorga Moraru nu avea in lucru un dosar care sa-l priveasca pe Florian Walter si fara a consemna discutiile intr-un proces verbal sau alt act scris, in paralel cu ancheta derulata de procurorii DIICOT Ploiesti.Inalta Curte a emis un mandat de perchezitie informatica, iar fisierele audio sunt acum probe importante in procesul in careProcurorul este judecat pentru ca ar fi facut mai multe demersuri pentru a ingreuna cercetarile si tragerea la raspundere penala a lui Florian Walter. Procesul este pe rolul Inaltei Curti.Mihaiela Iorga Moraru nu a vrut sa comenteze acuzatiile DNA. De altfel, ea si-a rezervat si la DNA dreptul de a nu da declaratii. "Este un dosar pe rol si nu vreau sa comentez in afara cadrului legal. Tot ce am de spus voi spune in fata judecatorului", a spus Iorga Moraru pentruMilionarul Walter a aratat intr-o declaratie la DNA ca, in primavara anului 2015, inaintea inceperii anchetei DIICOT, a primit in biroul sau de la Romprest o persoana care s-a prezentat ca fiind "Cristi"."Mi-a adus la cunostinta ca firma Romprest urma sa aiba mari probleme si mi-a transmis sa fiu foarte atent, eu si familia mea. Mi-a format convingerea ca ar lucra pentru un serviciu secret si in cadrul aceleiasi intalniri mi-a furnizat un numar de telefon sustinand ca pot, prin intermediul acestuia, sa iau legatura cu o persoana din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie", a explicat Walter.Dupa inceperea anchetei si fuga in Dubai, in iunie-iulie 2015, afaceristul si-a adus aminte de numarul de telefon si ar fi trimis un mesaj. "In mesaj am scris ca sunt Walter Florian si am intrebat daca pot sa sun la acel numar. In aceeasi perioada, am sunat la numarul respectiv de telefon si mi-a raspuns o doamna care s-a prezentat a fi procuror Moraru Iorga Mihaela de la DNA - Structura Centrala", a povestit acesta.Walter s-a plans ca o companie franceza incearca sa-i preia afacerea, fiind ajutati de actionarii minoritari din companie. Afaceristul ar fi intrat in conflict cu doi dintre asociatii minoritari, milionarii Radu Budeanu si Dragos Dobrescu, membri ai asa-zisului "Grup de la Monaco".In discutii, afaceristul face mai multe dezvaluiri surprinzatoare si despre alte afaceri de coruptie la Primaria Capitalei si la Primaria Sectorului 5.Intr-o convorbire, datata 6 octombrie 2015, Walter are o rugaminte la Iorga Moraru. Sa-i spuna ce crede despre dosar, in conditiile in care cazul era la DIICOT.O rugaminte am si io la dumneavoastra. Ce credeti de dosarul asta al meu ca sta intre DIICOT si DNA?Pai, io zic ca nu sta intre DIICOT si DNA. Din cate am inteles este la DNA. Deci nu mai e la... nici intre DIICOT si DNA.Da. A intrebat avocatu' meu si nu se intampla nimic in el. De fapt cele trei declaratii, doamna, sa zic asa, cele trei declaratii, doamna,... neinteligibil... sa le cititi si dumneavoastra. N-au nicio legatura cu zece, unu la suta din realitatea adevarata. N-au legatura.Trebuie sa aveti un pic de rabdare. Lucrurile nu se rezolva peste noapte. O sa se administreze cel mai probabil o expertiza, o sa vedeti ce spune expertiza...Da.Dar foarte multe din explicatii...Am o rugaminte, am o rugaminte si eu personal la dumneavoastra. Daca puteti, nu sa ma ajutati pe mine personal, macar sa ajutati compania si familia mea, atata va cer.(ofteaza) Deci, atat cat sta in puterile mele sa apar ceea ce este corect, o voi face.Adica sa aparati cu legea, doamna, nu altceva.Pai, asta va spun. Tot ceea ce este legal voi face, stati linistit.Si ar fi pacat sa se distruga o companie in care lucreaza peste trei mii doua sute de oameni. Pacat mare.Stiu ca asa e.Daca..., ca v-am spus de acel Capatana (Mario Jean Capatana, afacerist apropiat lui Dragos Dobrescu- n.red) vedeti ca e speriat.Da. O sa incerc sa discut si cu el.Potrivit acuzatiilor oficiale facute de procurorii DNA, Iorga Moraru ar fi preluat nelegal un dosar din 2014, aflat la un coleg al sau, care privea posibile fapte de coruptie privind firma Romprest si relatiile cu Primaria Sectorului 5.Procurorul si-ar fi indus in eroare colegul in sensul ca ar instrumenta o cauza mai veche, din 2010, care priveste aceleasi fapte. Potrivit procedurii, in astfel de anchete, reunirea dosarelor se face la cel mai vechi caz.Potrivit unui comunicat DNA din 8 februarie 2018, dupa preluarea cauzei, Iorga Moraru ar fi dispus expertize financiar-contabile si fiscale in acest caz, "cu obiective favorabile, apte a trunchia activitatea infractionala a persoanei protejate, care s-a finalizat prin formularea unor concluzii favorabile acesteia".Urmatorul pas a fost ca Iorga Moraru "i-a pus sub acuzare pe inspectorii antifrauda care au intocmit procesele verbale - mijloace de proba avute in vedere de judecatorul de drepturi si libertati pentru confirmarea masurii arestarii preventive dispusa fata de persoana respectiva, la data de 06 martie 2016, fara ca la dosar sa existe probe care sa releve, in mod rezonabil, intentia infractionala a acestora"."Prin aceste demersuri, procurorul a urmarit inducerea in cauza a unor dubii in ceea ce priveste amploarea activitatii infractionale a persoanei respective", mai arata DNA.Ancheta a dezvaluit ca sotia si cumnata lui Florian Walter au avut mai multe intalniri cu Iorga Moraru, in biroul acesteia din DNA. Cele doua femei au fost chemate fara ca prezenta acestora sa fie consemnata in registrul de intrari-iesiri al parchetului si fara ca acestea sa fie audiate.Potrivit discutiilor, Florian Walter invoca faptul ca martorii audiati in acuzarea sa la DIICOT, cumnatul sau - Spirea Daniel Stoica si Daniel Capra, ar fi fost supusi presiunilor, iar declaratiile acestora ar fi mincinoase. Procurorul DNA ar aproba spusele acestuia..... ma rog, arestarea lui Necula si, ma rog, darea mea in urmarire internationala, deci scaderea companiei, clar, la minus optzeci la suta. Deci asta, credeti-ma, d-asta zic: "Domne, s-au folosit si aceste autoritati." Aa... declaratiile care sunt puse in dosarul meu, semnate de doamna procuror de la DIICOT in zece cinspe minute pentru ca cumnata-miu..., false doamna, sunt false.Bine, da...Adica minciuni. Sunt minciuni. In cinspe minute dai o declaratie de acuzare unu dupa altu si in aceeasi zi le-a acceptat eliberarea. Cum au dat declaratie, cum le-au acceptat-o? Asta nu-i presiune?Nu stiu ce sa va zic, dar sa stiti ca nu pot sa controlez ca procuror declaratiile partilor prin dosar....Doamna, e santaj, dar inca o data, ma repet, cu institutiile statului. Cand a intrat spalarea de bani, anul trecut, in luna iunie, au stat trei, patru luni de zile. OK, oamenii trebuiau sa-si faca treaba dar nu, nu... Cum sa zic io?... Nu intrau pe problema ce... aveau ei ca institutie sa faca. Alte informatii. Si dupa aceea se face acea sesizare, vine cazu lu cumnata-miu in luna noiembrie, ii tii sapte luni inchisi, isi plateste baiatu ala datoria, ca i-a dat bani sotia si recunoaste o par, fapta, sa zic, si-l tine sapte luni acolo pana da declaratie de mine. Daca ati citit declaratia, va dati seama, e o minciuna totala. Cumnatu meu, care l-am crescut si am avut grija de el in viata! Asta va spun!Bine.Si dupa aceea si Capra da o declaratie, tot mincinoasa.Bine, pentru astea, o sa le puteti combate. Banuiesc ca aveti si dumneavoastra propriile argumente si dovezi, deci nu...Am argumente, dar argumentele ne, ne inchid. Stam inchisi ca prostii, asta e problema!Potrivit DNA, primele acte de urmarire penala pe care le-ar fi facut Mihaiela Iorga Moraru de la preluarea cauzei au fost reaudierea martorilor ale caror declaratii au fost criticate de milionar si dispunerea unui raport de expertiza financiar-contabila si fiscala.Potrivit interceptarilor, Walter dezvaluie mai multe fapte de coruptie in care sunt implicati rivalii sai in afaceri.Deci astea sunt aflate de mine, ma rog, in saptamanile trecute, de la o persoana care a lucrat doisprezece ani langa el. M-am si speriat! Adica, io cand am auzit ca l-a urmarit pe Vlad Moisescu, Dragos Dobrescu doi ani de zile, doamna! Ce santaje...prin strainatate, prin Romania, peste tot, doi ani de zile. Deci a avut echipaje, ca sa le numesc asa, in care a urmarit oameni, inclusiv sotiile la ministri sau parlamentari care erau la Bruxelles. Deci m-am speriat ce mi-a spus omul ala. Domne, nu se poate asa ceva! Doi ani de zile te investeste niste oameni sa-ti urmareasca peste tot orice miscare si am inteles ca si lovitura data catre...la Crin Antonescu, ca n-a mai candidat la presedintie tot d-aicea s-a..., tot dintr-un santaj din asta mare de la Bruxelles. Au stat acolo cateva echipaje sa urmareasca aceste doamne doua trei saptamani. V-a spus sotia sau cumnata-mea ca si sefa... a fost... urmarita, da' n-am putut... Pozele sunt intr-un calculator, dar n-am putut sa fac rost de ele. La oameni le e frica in momentu de fata, dar ele exista. Adica Dragos Dobrescu, prin ajungerea domnului Crin Antonescu presedinte, ar fi trebuit sa puna saptispe ministri.Da...! Bine acum...Neinteligibil...Da chestiunile astea stiti trebuie si dovedite si e destul de greu, da...!Oamenii sunt...Astea sunt povesti reale, dar dovezile sunt la inceputul lu...Dau cu bormasina, imi cer scuze. Aa..., oamenii spun povestile acestea, ca sunt oameni care au fost in aceste echipaje, sa le spunem asa. Deci oamenii exista, nu sunt povesti ireale, iar Semenescu, v-am spus si in declaratia mea, ca de la noi a luat un comision de trei sute de mii de euro, o parte i-a dat Florin Bolchis. Stie de treaba asta, ca avea o legatura foarte stransa cu Semenescu, de o parte Necula Marian. Io stiam de el da' nu am dat niciodata eu personal.Au fost dati cash, nu? Sau prin conturi?Cash, cash. Asta e, ca... v-am spus, nu sunt dovezi clare. Cash. Omu dorea cash.Am inteles. Asta e pentru contractu cu Apa Nova, nu?Cu Apa Nova, cu Straco, ca parca Straco era, daca nu ma insel, contractoru' principal si noi subcontractori pentru Dambovita, cam asa ceva, pentru raul Dambovita.Ihi.Da. Deci ce pot sa mai va spun poate daca dumneavoastra imi puneti intrebari, asa... si la mine e...Pai, nu stiu. Deci exact ceea ce v-am mai spus ca ma intereseaza ce mai putem dovedi din ceea ce ati scris, deci cel putin pe parte de primarie, pe parte de posta, daca s-a dat, nu stiu, vreodata pentru vreun contract.Posta s-a dat cash.Tot cash. Ihi.Tot cash.Si dumneavoastra i-ati dat lu Budeanu si Budeanu mai departe?Da, da, da. Da. Da. Deci, tot cash.Dar aveti macar garantia ca Budeanu i-a dat mai departe?Io zic ca si-a oprit, normal. Io zic ca i-a dat. Altfel nu ne semna contractul. Dar dupa un an si ceva ne-a dat afara, asa ca am pierdut si toti banii.