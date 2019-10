Femeie angajata fictiv la compania Aeroporturi Bucuresti. DNA: A venit la munca doar 56 minute, dar a luat salarii pentru 432 de ore

Acuzatiile DNA

Sorinel Ciobanu este acuzat de abuz in serviciu si de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, in forma continuata, fosta infractiune de conflict de interese, iar Liviu Radu de conflict de interese. In acelasi dosar, Cristina-Elena Neamtu, referent de specialitate in cadrul Serviciului Relatii Externe, din cadrul Directiei Relatii Externe a CNAB, este judecata pentru complicitate la abuz in serviciu si fals intelectual.CNAB administreaza cele doua aeroporturi principale ale Romaniei: Aeroportul International Henri Coanda si Aeroportul International Aurel Vlaicu.Potrivit acuzatiilor DNA, Sorinel Ciobanu si-ar fi indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu prevazute de lege, in perioada 05 octombrie 2015 - 30 iunie 2016, in sensul ca:, incepand cu data de 06 octombrie 2015, in postul de referent de specialitate in cadrul Serviciului Relatii Externe, desi stia ca aceasta nu se va prezenta niciodata la locul de munca;- Dupa terminarea perioadei de proba, acesta, propunandu-se continuarea activitatii pe postul de referent de specialitate in cadrul Serviciului Relatii Externe;institutiei in interes personal;sa achite plata drepturilor salariale si contravaloarea transportului lui Neamtu;cu privire la sanctionarea disciplinara a acesteia.", acuza DNA.In acelasi context, Neamtu ar fi semnat condica de prezenta, atestand in fals prezenta sa locul de munca pentru o durata de 432 ore, in realitate aceasta fiind prezenta doar 56 de minute, "cele patru dati in care s-a prezentat la sediul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti SA pentru a semna condica de prezenta".Procurorii DNA mai precizeaza ca in datele de 4 iunie 2014 si 19 august 2015, Sorinel Ciobanu, in aceeasi calitate, si-ar fi semnat propriile decizii de numire in Comitetul consultativ al unei asocieri in participatiune cu doua societati comerciale care desfasoara acte de comert in interiorul aeroportului Henri Coanda din Bucuresti, obtinand in acest mod un folos patrimonial in cuantum total de 169.422 lei.In aceeasi maniera ar fi procedat si Liviu Radu, care, la data de 1 octombrie 2013, si-ar fi semnat propria decizie de numire in Consiliul de supraveghere al unei asocieri in participatiune cu aceleasi societati comerciale, demers care s-a soldat cu obtinerea de catre acesta a unui folos patrimonial in cuantum total de 71.374 lei.Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" SA a comunicat la DNA ca se constituie parte civila in procesul penal, impotriva lui Ciobanu si Neamtu cu suma de 70.857 lei.In cauza s-a instituit sechestrul asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile detinute de Ciobanu si Neamtu.I.S.