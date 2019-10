Fosta consiliera a lui Dragnea, angajata fictiv la Aeroporturi Bucuresti, primise gratuit un autoturism de lux

Afacerea, parafata de un secretar de stat

Astfel, fosta consiliera a beneficiat si de decontarea in mod nejustificat a contravalorii transportului la si de la locul de munca. De altfel, in cele 56 de minute in care a venit la munca efectiv, in perioada de proba, Neamtu s-ar fi ocupat doar de decontarea transportului.Detaliile sunt din rechizitoriul DNA, prin care Cristina Elena Neamtu a fost trimisa in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu si fals intelectual. In acelasi dosar, doi fosti directori generali ai Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" (CNAB) SA, Sorinel Ciobanu si Liviu Radu, au fost trimisi in judecata de procurori DNA.CNAB administreaza cele doua aeroporturi principale ale Romaniei: Aeroportul International Henri Coanda si Aeroportul International Aurel Vlaicu.Potrivit anchetei DNA in acest dosar, Neamtu era platita de CNAB pe postul de referent de specialitate in cadrul Serviciului Relatii Externe. Femeia a ajuns in acest post printr-o intelegere dintre fostul director general al Companiei, Sorinel Ciobanu, si unul dintre secretarii de stat din cadrul Ministerului Transporturilor.Planul era ca femeia sa fie angajata formal la CNAB, dar sa-si desfasoare activitatea la cabinetului secretarului de stat. In realitate, ea nu s-a dus la munca niciunde, sustine DNA."Insa, dupa momentul angajarii sale la CNAB SA, in cadrul Serviciului Relatii Externe, pe postul de referent de specialitate - 6 octombrie 2015 si pana la data de 30 iunie 2016, inculpata, obtinand totusi, ca urmare a indeplinirii defectuoase a atributiilor de serviciu de catre inculpatul Ciobanu Sorinel, un venit net in cuantum de 43.345 lei (din care 1.643 lei, contravaloare tichete de masa si 3.974 lei contravaloare transport), beneficiind totodata si de autoturism din partea institutiei, pe care l-a folosit in interes personal," explica procurorii anticoruptie.Ancheta a dezvaluit ca in cele trei luni in care era in perioada de proba, cand activitatea ei trebuia atent monitorizata de sefi, Neamtu a venit la munca doar 56 de minute."In perioada de proba, respectiv 06 octombrie 2015 -04 ianuarie 2016, inculpata Neamtu Cristina Elena a figurat, ca fiind prezenta la sediul CNAB SA, un numar total de 56 de minute, inculpata intrand in sediul Corpului Logistic, locatie unde se aflau birourile Serviciului Relatii Externe, in datele de 23 octombrie 2015, 9 noiembrie 2015, 4 decembrie 2015 si 17 decembrie 2015.In schimb, din analiza foilor colective de prezenta aferente perioadei 6 octombrie 2015 - 4 ianuarie 2015 (perioada de proba), documente in baza carora se stabileau drepturile salariale, a rezultat faptul ca inculpata a fost prezenta un numar de 432 ore," mai acuza DNA.In realitate, in aceasta perioada femeia a fost prezenta la sediul CNAB SA doar 56 de minute, insa nu pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu, ci pentru a depune bonurile de combustibil necesare decontarii transportului la si de la locul de munca si pentru a semna condica de prezenta.La finalul perioadei de proba, sefii CNAB au redactat un raport prin care a fost propusa continuarea activitatii lui Neamtu in functia de referent de specialitate avand in vedere "ca si-a indeplinit cu seriozitate sarcinile de serviciu atribuite si a manifestat o buna disponibilitate in relatiile de serviciu cu colegii".prin angajarea fictiva a Cristinei Elena Neamtu, CNAB a avut un prejudiciu de 70.857 lei (), obtinand totodata si un folos necuvenit pentru sine, constand in venitul net obtinut, in cuantum de 43.345 lei, din care 3.974 lei contravaloarea transportului.Potrivit unor surse din PSD citate de G4media , Cristina Neamtu lucra in 2018 la secretariatul general al PSD.Rechizitorul DNA dezvaluie ca ea a incheiat contractul cu CNAB la 19 august 2016, cand femeia a fost detasata pe o perioada de 1 an la Autoritatea Rutiera Romana.Anterior, Neamtu a lucrat din 2013 pana in 2015 la Ministerul Dezvoltarii, in functia de consilier al ministrului Liviu Dragnea. I-a stat alaturi practic pe toata durata mandatului (21 decembrie 2012 - 17 decembrie 2014).