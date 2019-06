Fostul deputat PSD Vlad Cosma isi mentine denuntul facut la DNA Ploiesti impotriva procurorului Catalin Ceort

Povestea unui denunt

Catalin Ceort a contestat decizia instantei si a cerut in faza de apel reaudierea fostului deputat PSD. Lucru care s-a intamplat astazi in fata unui complet de 5 judecatori.Vlad Cosma a fost cel care a facut denunt in acest caz. El era anchetat in 2016 la Parchetul General de Catalin Ceort pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Atunci i s-ar fi cerut suma de 260.000 de euro de la un om de afaceri, intermediar in acest caz, in schimbul unei solutii favorabile. Este vorba de Victor Ignat, condamanat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la luare de mita.In baza denuntului facut, Cosma a beneficiat de prevederile articolului 19 din OUG nr. 43/2002, care permite persoanei care face un denunt sa beneficieze de reducerea pedepsei, daca faptele prezentate se concretizeaza intr-un dosar penal.La termenul de astazi, Vlad Cosma a reiterat ce declarase anterior si cum au decurs intalnirile cu Victor Ignat."Victor Ignat nu a facut referire si nici nu a rostit numele lui Catalin Ceort, ciAtat la prima intalnire, cat si la a doua intalnire, Ignat mi-a promis solutia de clasare in ianuarie 2017. Ulterior, a spus ca va incerca sa o obtina mai repede, in decembrie 2016.", spune Cosma.Fostul deputat a declarat ca Ceort i-ar fi dat de inteles ca ar urma sa-i claseze dosarul."Procurorul Ceort nu mi-a spus exact ce solutie o sa dea, in sensul clasarii in baza articolului 10....", explica Cosma.Potrivit fostului deputat PSD, de acest denunt stia si fostul procuror DNA, Mircea Negulescu."Mircea Negulescu a fost prezent in momentul in care am ajuns la DNA si am spus ceea ce mi s-a intamplat. In biroul de la DNA lucrau 3 procurori: Mircea Negulescu, Alfred Savu si doamna procuror Laura Bucica.La acel moment au fost prezenti toti 3, dar denuntul a fost luat de Laura Bucica. Fostul procuror Negulescu era interesat de aceasta speta,", precizeaza Cosma."Mircea Negulescu a spus ca o sa-l paradeasca pe Ceort. Acesta era modul obisnuit in care vorbea fostul procuror. El folosea cuvinte colorate", tine sa precizeze Vlad Cosma.El si-a reamintit ca, dupa suspendarea lui Mircea Negulescu din magistratura, 28 decembrie 2016- 5 ianuarie 2017, a existat in biroul acestuia o discutie legata de cazul lui Catalin Ceort.Catalin Ceort a fost audiat la termenul de astazi si a negat vehement toate acuzatiile."N-am ce cauta aici. Este halucinant ce mi s-a intamplat. Am convingerea ca, dupa ce media a devoalat situatia de la DNA Prahova, ca nu am avut nicio sansa.Au fost cel putin 3 procurori care au facut alt joc.Probabil sunt un om atipic pentru procuratura. Nu am cerut niciodata bani", declara Ceort.Catalin Ceort arata ca fostul procuror DNA, Mircea Negulescu, ar fi tinut o dusmanie impotriva sa, deoarece in urma cu mai multi ani i-ar fi infirmat niste anchete, in perioada in care lucra la Parchetul General.El spune ca nu ar fi putut face nimic nelegal in dosarul pe care il instrumenta, in contextul in care aceasta ancheta fusese declinata de la DNA, unde a stat aproximativ 6 luni, si facuse obiectul monitorizarii SRI Prahova.Procesul a fost amanat pe 23 septembrie, cand este citat ultimul martor din acest dosar.