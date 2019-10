Dat afara de cateva zile, fostul sef CFR a fost audiat la DNA: Este legat si de plecarea mea

Ziare.

com

"Sunt chemat in calitate de martor. Este legat si de plecarea mea. Am primit un telefon de la DNA, saptamana trecuta, in care am fost invitat in calitate de martor", a spus Constantin Axinia, la intrarea in sediul DNA.Intrebat de ce nu a semnat contractul de modernizare a caii ferate pe ruta Brasov - Sighisoara, asa cum i-a cerut ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, Axinia a raspuns: "Era riscant pentru companie. Si pentru mine, si pentru companie".El a mai spus ca este "posibil" ca destituirea sa de la CFR sa aiba legatura cu refuzul de a semna acel contract.Ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc, a precizat duminica, intr-o conferinta de presa, ca cea mai mare dezamagire a sa este directorul de la CFR SA, care nu a facut restructurarea companiei, asa cum i s-a cerut."Unde am cea mai mare dezamagire vizavi de managementul companiilor este CFR Infrastructura, unde asteptam de la domnul director sa imi prezinte planul de restructurare, dar pesemne probabil ca are alte proiecte mult mai importante decat sa restructureze CFR Infrastructura, unde, la fel (ca la CNAIR - n.red.) avem un numar impresionant de directori, directorasi, sefi, tot asa monstri sacri care, in momentul cand le dai sa iti rezolve o problema - vorbesc pe un proiect - pana nu stai toata ziua cu gura pe el... isi ia o zi doua, cinci, vezi ca pleaca pe nu stiu unde...Asta este cea mai mare dezamagire a mea, ca mi-as fi dorit ca si la CFR Infrastructura sa facem aceasta restructurare dar, poate, cine stie, in urmatoarele zile avem o surpriza si chiar facem ceva rapid", a sustinut Cuc.