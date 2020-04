Fostul manager de la Malaxa, Florin Secureanu, scapa de controlul judiciar

Complicii au recunoscut tot

O decizie similara fusese luata in acest caz de Tribunalul Bucuresti pe 6 aprilie, dar DNA a contestat-o. Concret, Curtea de Apel Bucuresti a respins luni contestatia procurorilor anticoruptie, conform portalului instantelor. Secureanu a fost arestat in acest caz in decembrie 2016 si a fost arestat preventiv aproape 6 luni. El a fost judecat sub control judiciar si a mai incercat fara succes sa ridice aceasta masura.Asa s-a intamplat in decembrie 2018, atunci cand a vrut sa plece pentru cateva zile in localitatea italiana Bitonto din provincia Bari. In final, judecatori au respins solicitarea medicului.BariIn acest caz, trei afaceristi si patru angajati de la Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" din Bucuresti care au recunoscut acuzatiile au fost condamnati definitiv in acest caz. Cele sapte persoane au primit sentinte cu suspendare si au achitat o parte din prejudiciu.Procesul lui Florin Secureanu se judeca in continuare la Tribunalul Bucuresti.